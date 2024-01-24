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Талантливый хавбек Анже вскоре присоединится к Айнтрахту - Романо
Соглашение уже заключено
Талантливый полузащитник "Анже" Жан-Маттео Баойя вскоре присоединится к немецкому "Айнтрахту".
По информации Фабрицио Романо, стоимость трансфера составляет около 10 миллионов евро. Соглашение уже подписано, вскоре клуб сообщит официально.
Жан-Маттео Баойя в Лиге 2 забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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