  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Талантливый хавбек Анже вскоре присоединится к Айнтрахту - Романо
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талантливый хавбек Анже вскоре присоединится к Айнтрахту - Романо

Германия

Соглашение уже заключено

Талантливый хавбек Анже вскоре присоединится к Айнтрахту - Романо

twitter

Новина українською

Талантливый полузащитник "Анже" Жан-Маттео Баойя вскоре присоединится к немецкому "Айнтрахту".

По информации Фабрицио Романо, стоимость трансфера составляет около 10 миллионов евро. Соглашение уже подписано, вскоре клуб сообщит официально.

Жан-Маттео Баойя в Лиге 2 забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
Читайте такжеБайер заинтересовался форвардом Ювентуса

По теме
yellow-arrow
Бавария не купит Триппьера и Мукиеле из-за высоких трансферных запросов клубов
yellow-arrow
Байер нашёл замену Бонифейсу в Испании
yellow-arrow
Бавария улучшила свое предложение Ньюкаслу, чтобы подписать их основного защитника
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Анже
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости