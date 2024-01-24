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Бавария – Унион 1:0. Лакипанч Геррейру и оплеуха для Сане

Германия
Обновлено

Унион вслед за Вердером проверил болевые точки Тухеля

Бавария – Унион 1:0. Лакипанч Геррейру и оплеуха для Сане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 13-й тур (перенесённый матч)

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Унион 1:0

Гол: Геррейру 46

Бавария: Нойер – Лаймер (Павлович, 86), Упамекано (Дайер, 46), де Лигт, Геррейру – Горецка, Киммих – Сане, Мусиала (Мюллер, 76), Коман (Тель, 76) – Кейн

Унион: Реннов – Триммель, Фогт, Кнохе, Диогу Лейте, Гозенс (Руссийон, 64) – Хаберер (Бедиа, 78), Крал (Ааронсон, 78), Тузар – Фолланд (Беренс, 26), Холлербах (Шафер, 64)

Предупреждения: Сане 74, Кейн 90+5 – Беренс 47, Фогт 90+5

Удаление: Бьелица 74

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