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Тренер Униона, ударивший Сане по лицу, заявил, что не будет извиняться перед Лероем

Германия

Ненад Бьелица высказался о скандальном эпизоде

Тренер Униона, ударивший Сане по лицу, заявил, что не будет извиняться перед Лероем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Униона" Ненад Бьелица высказался о скандальном эпизоде, произошедшем в перенесенном матче 13-го тура с "Баварией" (0:1). На 74-й минуте футболисты берлинской команды выпустили мяч за боковую линию, а Бьелица остановил его ногой.

Сане подбежал к тренеру, чтобы получить и ввести мяч в игру, однако хорватский специалист отбросил его в сторону. Футболист "Баварии" что-то сказал Бьелице, после чего получил две легкие пощечины. По итогам эпизода Сане получил желтую карточку, а Бьелица - красную.

"Буду ли я извиняться? Только перед своей командой. Но никак не перед Сане. Он подошел ко мне и пытался спровоцировать. Безусловно, я отреагировал на это не должным образом. Тренеры не должны так реагировать. Больше мне нечего добавить относительно этого эпизода", - приводит слова Бьелицы Bild.

После 18 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" располагается на втором месте с 44 очками. "Унион" находится на 15-й строчке с 14 очками. Лидером чемпионата является "Байер" из Леверкузена, у которого 48 очков по итогам 18 туров.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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