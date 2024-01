Тренер Униона, ударивший Сане по лицу, заявил, что не будет извиняться перед Лероем

Главный тренер "Униона" Ненад Бьелица высказался о скандальном эпизоде, произошедшем в перенесенном матче 13-го тура с "Баварией" (0:1). На 74-й минуте футболисты берлинской команды выпустили мяч за боковую линию, а Бьелица остановил его ногой.

Сане подбежал к тренеру, чтобы получить и ввести мяч в игру, однако хорватский специалист отбросил его в сторону. Футболист "Баварии" что-то сказал Бьелице, после чего получил две легкие пощечины. По итогам эпизода Сане получил желтую карточку, а Бьелица - красную.

Red card for the Union Berlin coach after hitting Leroy Sané in the face!



