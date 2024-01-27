"Сейчас мне всё равно": Хаби Алонсо о слухах о его переходе в Ливерпуль

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал слухи о том, что он может стать новым тренером "Ливерпуля".

"Моё внимание сосредоточено на "Байере". На данный момент я очень счастлив здесь. Я очень доволен клубом и командой. Я не знаю, что произойдёт в будущем. Сейчас мне всё равно", — приводит слова Алонсо Патрик Бергер в Х.

Xabi Alonso on the rumors of him being the potential successor of Jurgen Klopp at Liverpool: „I have huge respect and admiration for Jurgen. I was very surprised. My focus is Leverkusen. At the moment I am really happy here. I still have a big motivation and I am very happy with… — Patrick Berger (@berger_pj) January 26, 2024

Напомним, после объявы Юргена Клоппа, что для него этот сезон станет последним на посту тренера "Ливерпуля", в СМИ появились слухи, что заменит немецкого специалиста Хаби Алонсо.