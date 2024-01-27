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"Сейчас мне всё равно": Хаби Алонсо о слухах о его переходе в Ливерпуль

Германия
Обновлено

Алонсо интересует только Байер

"Сейчас мне всё равно": Хаби Алонсо о слухах о его переходе в Ливерпуль

Фото: bayer04.de

Новина українською

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал слухи о том, что он может стать новым тренером "Ливерпуля".

"Моё внимание сосредоточено на "Байере". На данный момент я очень счастлив здесь. Я очень доволен клубом и командой. Я не знаю, что произойдёт в будущем. Сейчас мне всё равно", — приводит слова Алонсо Патрик Бергер в Х.

Напомним, после объявы Юргена Клоппа, что для него этот сезон станет последним на посту тренера "Ливерпуля", в СМИ появились слухи, что заменит немецкого специалиста Хаби Алонсо.

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Хаби Алонсо Ливерпуль
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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