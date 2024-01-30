Шесть клубов заинтересовались трансфером звездного форварда Штутгарта

Шесть клубов хотят подписать форварда "Штутгарта" Серу Гирасси.

27-летний игрок будет доступен для трансфера летом благодаря пункту об увольнении в контракте. Поэтому "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Милан", "Атлетико Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" будут соревноваться между собой за талантливого футболиста.

Серу Гирасси в Бундеслиге забил 17 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах.