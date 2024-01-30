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Шесть клубов заинтересовались трансфером звездного форварда Штутгарта
Серу Гирасси может покинуть свой клуб летом
transfermarkt
Шесть клубов хотят подписать форварда "Штутгарта" Серу Гирасси.
27-летний игрок будет доступен для трансфера летом благодаря пункту об увольнении в контракте. Поэтому "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Милан", "Атлетико Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" будут соревноваться между собой за талантливого футболиста.
Серу Гирасси в Бундеслиге забил 17 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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