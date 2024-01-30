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Шесть клубов заинтересовались трансфером звездного форварда Штутгарта

Германия

Серу Гирасси может покинуть свой клуб летом

Шесть клубов заинтересовались трансфером звездного форварда Штутгарта

transfermarkt

Новина українською

Шесть клубов хотят подписать форварда "Штутгарта" Серу Гирасси.

27-летний игрок будет доступен для трансфера летом благодаря пункту об увольнении в контракте. Поэтому "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Милан", "Атлетико Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" будут соревноваться между собой за талантливого футболиста.

Серу Гирасси в Бундеслиге забил 17 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах.

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Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Ньюкасл Манчестер Юнайтед Милан Штутгарт Серу Гирасси
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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