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Бавария опровергла слухи о связях Тухеля с Барселоной
Томас Тухель никогда не говорил об уходе из Баварии
Фото: twitter.com/FCBayern
Мюнхенская "Бавария" опубликовала официальное заявление, которое опровергает слухи о том, что главный тренер Томас Тухель может покинуть клуб и возглавить "Барселону".
"Нашего главного тренера Томаса Тухеля спросили о его карьере и предыдущем опыте работы за рубежом в "Пари Сен-Жермен" и "Челси", и он рассказал об этом во время дискуссии.
Он также ответил на общие вопросы болельщиков об Испании как футбольной стране. Он никогда не говорил о Хави Эрнандесе и о том, чтобы стать его преемником. Как это было освещено впоследствии.
Мы больше не будем воспринимать такие ложные заявления, которые направлены против нашего тренера".
Томас Тухель возглавляет "Баварию" с 2023 года. Под его руководством команда выиграла Чемпионат Германии в прошлом сезоне.
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