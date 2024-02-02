Германия
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Ужасная травма Загаду: Штутгарту придется обойтись без основного защитника
Игрок выбыл до конца сезона
transfermarkt
Сегодня, 2 февраля, "Штутгарт" сообщил плохие новости для болельщиков.
Центральный защитник Дан-Аксель Загаду получил травму боковых связок и разрыв крестообразной связки правого колена во время тренировки в среду. "Штутгарт" сообщил, что игрок выбыл до конца этого сезона.
24-летний француз является основным игроком команды. Он участвовал во всех матчах Бундеслиги в этом сезоне. Поэтому без него клубу будет трудно бороться за победу в турнире.
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