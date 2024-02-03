Источник: Боруссия Д может предложить Ройсу работу в клубе

Дортмундская "Боруссия" не собирается продлевать контракт с Марко Ройсом, сообщает Bild.

По информации источника, руководство дортмундской "Боруссии" не намерено продлевать контракт с 34-летним немцем, вместо этого они предложат ему должность внутри команды. Отмечается, ранее в СМИ писали, что Ройс может продолжить карьеру в "Боруссии" из Менхенгладбаха.

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Напомним, за этот сезон Марко Ройс отыграл 15 игр, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.