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Источник: Боруссия Д может предложить Ройсу работу в клубе

Германия
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Должность вместо еще одного игрового года

Источник: Боруссия Д может предложить Ройсу работу в клубе

Фото: Imago Images/H. Langer

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" не собирается продлевать контракт с Марко Ройсом, сообщает Bild.

По информации источника, руководство дортмундской "Боруссии" не намерено продлевать контракт с 34-летним немцем, вместо этого они предложат ему должность внутри команды. Отмечается, ранее в СМИ писали, что Ройс может продолжить карьеру в "Боруссии" из Менхенгладбаха.

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Напомним, за этот сезон Марко Ройс отыграл 15 игр, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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