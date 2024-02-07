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Бавария предложит Араухо вдвое большую зарплату, чем в Барселоне

Германия
Обновлено

Немецкий клуб заинтересовался защитником Барселоны

Бавария предложит Араухо вдвое большую зарплату, чем в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" намерена подписать защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Немцы готовы предложить 24-летнему игроку вдвое большую заработную плату, чем он получает в каталонском клубе.

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Араухо с "Барселоной" имеет действующий контракт до июня 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что если футболист не согласится продлить договор с испанским клубом, то каталонский гранд продаст Рональда.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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