Бавария предложит Араухо вдвое большую зарплату, чем в Барселоне

Мюнхенская "Бавария" намерена подписать защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Немцы готовы предложить 24-летнему игроку вдвое большую заработную плату, чем он получает в каталонском клубе.

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Араухо с "Барселоной" имеет действующий контракт до июня 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что если футболист не согласится продлить договор с испанским клубом, то каталонский гранд продаст Рональда.