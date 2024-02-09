Звено между роттен и фармацевтами: 7 звездных игроков, выступавших в Байере и Баварии

"Бавария" постоянно мониторит домашний рынок и засматривается на игроков, защищающих цвета прямых конкурентов. Фанатское комьюнити называет это воровством, но что поделаешь - мюнхенцы способны предложить ресурсы, с которыми достигается реальный и регулярный успех.

Похожая ситуация с тренерами - стоило Алонсо "выстрелить" во главе "Байера", как пошли разговоры о вероятном переезде испанца на "Альянц Арену". А что? Карло Анчелотти продлил соглашение с "Реалом", да и для "роттен" Хаби является не чужим человеком. Если бы не новость, которой шокировал Юрген Клопп, то маршрут рулевого леверкузенцев можно было бы назвать с точностью в 95 процентов. Почему бы не повторить путь Юппа Хайнкеса?

Пока картина остается окутанной тайнами, мы поговорим о тех, кто уже выступал в стане двух клубов - в списке исключительно звезды.

Пауло Сержио

Статистика в "Байере" (1993-1997 гг.): 150 матчей, 64 гола, 11 результативных передач

Статистика в "Баварии" (1999-2002 гг.): 125 матчей, 35 голов, 15 результативных передач

Пауло Сержио имел исключительное бомбардирское чутье и достаточно безболезненно адаптировался к тем или иным обстоятельствам. Вот приехал в "Байер" в 1993-м и сразу выбился в лидеры лучших страйкеров сезона - буквально не хватило одного выстрела, чтобы возглавить список. То же самое наблюдалось в "Роме" - бразилец нашел общий язык с Франческо Тотти и порадовал двумя крепкими годами.

Показательно, что "Бавария" обратилась именно к Сержио, когда взялась залечивать раны после трагедии в Барселоне. Журналисты под микроскопом разбирали то, как же "рекордмайстер" отреагирует на катастрофическое поражение "Манчестер Юнайтед", и вингер не подкачал, создав тандем с Элбером.

Оттмар Хитцфельд попал прямо в яблочко - новичок получил две серебряные салатницы, такое же количество кубков и закрыл главный гештальт того поколения. Финал ЛЧ-2000/01 запомнился неторопливостью, обменом одиннадцатиметровыми и серией пенальти; да, Сержио не забил (мяч срезался с ноги и улетел выше), но какой смысл его винить, если немцы таки одолели "Валенсию"?

Зе Роберто

Статистика в "Байере" (1998-2002 гг.): 248 матчей, 20 голов, 42 результативные передачи

Статистика в "Баварии" (2002-2006 гг., 2007-2009 гг.): 150 матчей, 19 голов, 45 результативных передач

Зе Роберто не закрепился в "Реале", отправился на родину, но и там надолго не задержался - спасательный круг бросили как раз леверкузенцы. Находясь не под давлением (часто неоправданным - капризным испанским журналистам только дай к чему-то придраться), полузащитник доказал, что является мегапрофессионалом.

Химия, установленная между Зе Роберто, Эмерсоном, Йенсом Новотным и Карстеном Рамеловом, способствовала превращению "Байера" в гибкий, но действенный механизм. Обладая универсальными навыками, отрабатывая на каждом клочке средней линии, южноамериканец стал важным звеном.

Настолько, что в 2002-м разгорелся скандал - игрок не хотел пролонгировать трудовой договор, "Байер" надеялся сохранить актив и в итоге в сердцах сжег мосты; "Бавария" пристально следила за развитием ситуации и охотно отдала почти 10 миллионов евро.

"ФК Голливуд" не пожалел о покупке - Зе Роберто, привыкший к специфике Бундеслиги, прекрасно дополнил ростер, понравился добросовестностью и стабильностью. Довольно красноречиво, что клуб сначала отпустил Зе Роберто в "Насьональ", но поспешно вернул обратно - осознал, какой объем работы (в частности, черновой) был возложен на плечи этого энерджайзера. Еще бы - дотянуть до 43-х (пусть и в командах, меньших по статусу) да еще и выиграть несколько престижных чашек.

Михаэль Баллак

Статистика в "Байере" (1999-2002 гг.): 145 матчей, 42 матча, 28 результативных передач

Статистика в "Баварии" (2002-2006 гг.): 157 матчей, 62 гола, 40 результативных передач

Стопроцентно самая известная жертва "Неверкузена" - в мае 2001-го Михаэль Баллак мог стать олицетворением требла, но за какую-то неделю "фармацевты" рассыпались, словно карточный домик. Плеймейкер, окрыленный полным доверием Кристофа Даума, занес в актив 36 результативных действий, но этого, как оказалось, было мало. В то же время никто не спорил и разделял грусть с футболистом - настолько крутой персонаж не должен быть обделен медалями.

Собственно, Баллак ради этого и присоединился к мюнхенцам - его полочка сразу пополнилась семью трофеями. Безусловно это круто, ведь снимает определенное давление (вон Гарри Кейн ради регалий вообще пересек континент), но Михаэль попал во времена нестабильности "роттен" - о ЛЧ речь не шла и близко. Кто бы что ни говорил, но когда за немцем обратился "Челси", то он со своей стороны пошел на повышение.

Лусио

Статистика в "Байере" (2001-2004 гг.): 122 матча, 21 гол, 5 результативных передач

Статистика в "Баварии" (2004-2009 гг.): 218 матчей, 12 голов, 11 результативных передач

Лусио начинал карьеру форвардом, затем переквалифицировался в центрального защитника, но сохранил атакующие скиллы. Что тут говорить, если бразилец забил "Реалу" в финале ЛЧ - отреагировал на навес Бернда Шнайдера, перепрыгнул всех оппонентов и головой "прошил" Икера Касильяса.

Добротная работа в обороне (образовал надежный дуэт с соотечественником Хуаном) и эффективная помощь в нападении - Лусио зарекомендовал себя универсалом и справедливо поехал на ЧМ-2002, где стал чемпионом. Довольно забавно, что один участник "Неверкузена" забрал последнюю надежду на трофей у другого - да-да, мы о снова бедном Михаэле Баллаке.

В 2004-м Лусио согласовал шестилетний контракт с мюнхенцами, а радостный Карл-Хайнц Румменигге отрапортовал: "Лусио станет отличным персонажем в нашей обновленной команде". Функционер не ошибся с оценкой: уроженец Планалтины прекрасно вписался в обойму "роттен" и носил капитанскую повязку в отсутствие Оливера Кана.

Ханс-Йорг Бутт

Статистика в "Байере" (2001-2007 гг.): 263 матча, 363 пропущенных, 61 клиншит / 8 голов

Статистика в "Баварии" (2008-2012 гг.): 91 матч, 88 пропущенных, 30 клиншитов / 1 гол

Один из немногих случаев, когда голкипера следует оценивать не только по его прямым обязанностям - Бутт был наделен ролью штатного пенальтиста и отлично реализовывал удары с точки. Как ни крути, 26 голов - и все с одиннадцати метров - являются рекордными в истории Бундеслиги.

А еще Ханс отличался стабильностью - примечательно, что с августа 1997-го по февраль 2007-го он пропустил лишь 4 встречи первенства. Поэтому несколько трагикомично, что эта серия прервалась красной карточкой - после отбытия дисквалификации немец обнаружил, что является вторым номером после Рене Адлера, на фоне скандала разорвал контракт и перебрался в "Бенфику".

Кратковременный период, проведенный в Португалии, также не сложился (Бутт уступил в конкуренции и решил не воевать с местными порядками), а затем на горизонте появилась "Бавария" - Клинсманн искал опытного вратаря и взял его свободным агентом.

Бутт каши не испортил - был основным при Юргене, подтвердил актуальность с появлением Луи ван Гала, собрал коллекцию внутренних наград и дошёл до финала ЛЧ 2009/10, где спасовал под натиском шикарного Диего Милито. Очень и очень неплохо, как для игрока, которого со скепсисом встретили на "Альянц Арене" - когда появился Мануэль Нойер (объективно лучший визави), Ханс отправился на скамейку запасных с чувством выполненного дела.

Тони Кроос

Статистика в "Баварии" (2007-2014 гг.): 205 матчей, 24 гола, 49 результативных передач

Статистика в "Байере" (2009-2010 гг., аренда): 48 матчей, 10 голов, 13 результативных передач

Возможно, "Бавария" в глубине души жалеет, что отпустила Крооса в мадридский "Реал" - там полузащитник расцвел, получил кучу трофеев и до сих пор в хорошей форме. После боя кулаками не машут, но и на "Альянц Арене" центрхав продемонстрировал, что имеет большой талант.

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Впрочем, не следует игнорировать выучку, практику, которой Тони обогатился в "Байере" - перешел в январе 2009-го, за полтора сезона возмужал и уже в дальнейшем сполна воспользовался уходом Марка ван Боммела. Здесь еще стоит выделить фактор Юппа Хайнкеса - легендарный тренер шлифовал футболиста в обоих коллективах и знал, на что рассчитывать.

Артуро Видаль

Статистика в "Байере" (2007-2011 гг.): 144 матчей, 21 гол, 21 результативная передача

Статистика в "Баварии" (2015-2018 гг.): 124 матча, 22 гола, 17 результативных передач

Артуро Видаль стал последним южноамериканцем, сделавшим первый шаг в Европе благодаря леверкузенцам, а затем присоединился к "рекордмайстерам". Есть известная байка, что Руди Феллер лично наведался к Сантьяго, чтобы убедить и "Коло-Коло", и футболиста - мол, пора испытать себя на высшей ступени.

Центрхав не подвел - выдал три крепких сезона и четвертый - мощный. Кто не помнит, в 2011-м "Байер" вскарабкался на вторую строчку Бундеслиги, отстал от "Боруссии" Дортмунд на семь зачетных пунктов, зато на три опередил "Баварию". Тогда чилиец выстрелил цифрами 13+10 в 44 поединках - нисколько не удивительно, почему туринский "Ювентус" выложил 12,5 миллионов евро.

Хотя - "только выложил". В 2015-м Пеп Гвардиола поссорился со Швайнштайгером, вытурил Бастиана в "Манчестер Юнайтед", поэтому должен был быстро реагировать. Как итог, боссы "красных" заплатили почти 40 миллионов евро - Видаль показал добротный перформанс и в целом оправдал инвестиции.

Жаль, что попрощались стороны не на лучшей ноте - чилиец испортил репутацию поведением за полем (разбил пьяным "Феррари", а у его отца нашли наркотики и холодное оружие). Но жизнь такая, переменчивая.

Также следует отдать должное Жоржинью, который дал о себе знать в 90-х, Нико и Роберту Ковачам, которые котировались, но не дотянули до суперзвезд; отметим и Эмре Джана с Лэндоном Донованом (сюрприз, да?).

Похвалим вышеупомянутого Хайнкеса - специалист несколько раз принимал "Баварию": то оформил требл и стал неподъемным эталоном для Гвардиолы, то вытаскивал коллектив из кризиса, пока в 2018-м окончательно не завершил карьеру.