Алонсо: Кейн - очень хороший нападающий. Все знают цифры и то, сколько голов он забил

Хаби Алонсо на одной из пресс-конференций высказался о нападающем Гарри Кейне накануне матча против "Баварии".

"Конечно, Кейн - очень хороший нападающий. Все знают цифры и то, сколько голов он забил. Мы должны хорошо играть с мячом и без него, но дело не только в Гарри. Нам нужна хорошая командная игра и хороший баланс, мы должны быть агрессивными и защищаться как команда. Это наша цель", - сказал тренер "Байера".

Кейн в этом сезоне Бундеслиги забил 24 гола и отдал 5 ассистов в 20 матчах.

Напомним, что завтра, 10 февраля, состоится матч "Байер" - "Бавария". Начало - в 19:30 по киевскому времени.