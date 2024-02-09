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Алонсо: Кейн - очень хороший нападающий. Все знают цифры и то, сколько голов он забил
Главный тренер Байера высказался о форварде Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine
Хаби Алонсо на одной из пресс-конференций высказался о нападающем Гарри Кейне накануне матча против "Баварии".
"Конечно, Кейн - очень хороший нападающий. Все знают цифры и то, сколько голов он забил. Мы должны хорошо играть с мячом и без него, но дело не только в Гарри. Нам нужна хорошая командная игра и хороший баланс, мы должны быть агрессивными и защищаться как команда. Это наша цель", - сказал тренер "Байера".
Кейн в этом сезоне Бундеслиги забил 24 гола и отдал 5 ассистов в 20 матчах.
Напомним, что завтра, 10 февраля, состоится матч "Байер" - "Бавария". Начало - в 19:30 по киевскому времени.
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