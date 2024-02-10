Главная игра в сезоне. Байер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Леверкузенский “Байер” остается единственной командой топ-5 без поражений. В субботу команда Хаби Алонсо сыграет на своем поле с “Баварией”, и постарается развить или по меньшей мере сохранить свое преимущество в турнирной таблице над многолетним чемпионом.

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Чемпионат Германии, 24-й тур

10 февраля 2024 года. Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" Леверкузен 19:30 "Бавария" Мюнхен

Трансляция – Setanta Sports

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