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Главная игра в сезоне. Байер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия

Встреча лидеров чемпионата Германии – смотреть онлайн трансляцию матча

Главная игра в сезоне. Байер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский “Байер” остается единственной командой топ-5 без поражений. В субботу команда Хаби Алонсо сыграет на своем поле с “Баварией”, и постарается развить или по меньшей мере сохранить свое преимущество в турнирной таблице над многолетним чемпионом.

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Чемпионат Германии, 24-й тур

10 февраля 2024 года. Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" Леверкузен 19:30 "Бавария" Мюнхен

Трансляция – Setanta Sports

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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