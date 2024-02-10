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Главная игра в сезоне. Байер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Встреча лидеров чемпионата Германии – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский “Байер” остается единственной командой топ-5 без поражений. В субботу команда Хаби Алонсо сыграет на своем поле с “Баварией”, и постарается развить или по меньшей мере сохранить свое преимущество в турнирной таблице над многолетним чемпионом.
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Чемпионат Германии, 24-й тур
10 февраля 2024 года. Леверкузен, "БайАрена"
"Байер" Леверкузен 19:30 "Бавария" Мюнхен
Трансляция – Setanta Sports
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