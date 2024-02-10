Бундеслига, 21-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Бавария 3:0

Голы: Станишич 18, Гримальдо 50, Фримпонг 90+5

"Байер" подтверждает свои чемпионские амбиции, в убедительной манере переиграв "Баварию" в личной встрече. Настолько убедительной, что это было больше похоже на избиение, чем на битву двух конкурентов за титул. Таким образом непобедимый Леверкузен увеличил свой отрыв от преследователя до 5 очков за 13 туров до финиша. И продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 31 поединка.

С кадровой и тактической точки зрения оба тренеры преподнесли целую кучу сюрпризов. Хаби Алонсо усадил в запас Фримпонга и Хофманна, а также решился на игру без чистого форварда – впереди играли реактивные Адли и Телла. Также в старте появился Йосип Станишич, арендованный из "Баварии". Рискованная ставка даже не на текущую форму игрока, а на голую мотивацию. Как сказал Алонсо перед встречей, его интересовало "что у подопечных в голове больше, нежели физическая форма".

Тухель удивил не меньше. Перевёл команду на 3 центрбеков во второй раз в сезоне, желая отзеркалить соперника и помешать хозяевам играть в свой футбол. В итоге переход на 3-4-3 скорее повредил его команде. Ким впервые вышел в старте после Кубка Азии, Упамекано впервые появился после травмы, также едва готов был Нойер. Отдельного внимания стоит решение доверить выход в старте Дайеру (вместо де Лигта) и молодому Павловичу вместо Киммиха, который не был готов отыграть всю игру. Плюс дебютировал с первых минут Саша Боэ на позиции левого латераля.

Дебют удивил не меньше, чем стартовые составы. В первые четверть часа именно "Бавария" владела мячом больше соперника, хотя Тухель очевидно хотел сыграть вторым номером. И по традиции этого сезона, Мюнхен выглядел безыдейным в позиционной атаке. Это их главный и возможно единый порок при Тухеле, и "Байер" решил пользоваться этим по полной. Похожий отрезок случился и с 50-й по 70-ю минуты, когда "Бавария" нанесла 0 ударов при заметном перевесе во владении. В итоге игру "рекордмайстер" закончил с одним ударом в створ – худшим показателем за 8 лет.

"Байер" не настаивал на контроле мяча, но от фирменного комбинационного футбола, самого быстрого в Европе, вовсе не отказывался. И Леверкузен сполна показал, что сильная позиционная атака – основа основ для топ-клуба. Хотя порой "Байер" атаковал так динамично, что позиционную атаку было сложно отличить от контратаки.

И с минуты 15-й у "Байера" всё чаще и чаще стали проходить классные комбинации, оставлявшие прессинг гостей далеко позади. Первым звонком стал классным пас Джаки вперёд через полполя, и лишь скорость Упамекано позволила нейтрализовать Гримальдо. Ещё через несколько минут Упамекано уже пришлось гоняться за Адли с центра поля. Тапсоба круто разрезал оборону, и Адли убегал вперёд на ворота после стенки с Виртцем. Но Упамекано спас.

Не успела "Бавария" оправиться от момента, занять оборону, как тут же получила добавку. Виртц через пару секунд быстро вкинул аут на Андриха. Сане решил не прессинговать дубового Андриха, и дал ему спокойно ворваться и прострелить на дальнюю штангу. Где замкнул Станишич, которого "Байер" арендовал как раз у "Баварии". Ещё большего сюра эпизоду добавил факт, что Станишич забил из-под Боэ. Человека, которого зимой купили на ту же позицию. Привет менеджменту "Баварии".

До перерыва был ещё выход Теллы на Нойера и плотный удар англичанина в одно касание, взятый Ману не без проблем. И шедевральная передача Джаки шведой, которой он отправил на буллит Адли с центра поля. Но Амина снова в последний момент обезвредил Упамекано прямо перед воротами. "Бавария" же спала. Итог тайма: 1.14 ожидаемых голов у хозяев против 0.13 у чемпиона.

Самое удивительное, что второй тайм ничем не отличался от первого. "Бавария" даже не успела совершить попытку отыграться. Тухель тасовал игроков, схемы, а картина оставалась неизменной. В дебюте тайма "Бавария" пропустила пару контратак, а на 50-й минуте – пропустила ещё один гол. Гримальдо сыграл в стенку с вчерашним резервистом Теллой, после чего зашёл в штрафную и нагло прошил ближний угол ворот Нойера. 2:0.

За этим последовали упомянутые 20 минут молчания "Баварии" на чужой половине. А затем ещё одна порция быстрых атак "Байера". Крестовина после подачи Гримальдо с корнера. Штанга свежего Фримпонга после контратаки. И наконец гол Джереми в компенсированное время. Нойер убежал геройствовать в чужую коробку, в то время как Фримпонг убежал с центра поля, положил на пятую точку Киммиха и издали закатил мяч в в сетку. 3:0. Теперь в Германии новый расклад сил. Но до коронации надо дожить ещё долгих 13 матчей.

Байер: Градецки – Станишич, Тапсоба, Та, Инкапье – Джака, Андрих – Телла (Фримпонг, 65), Виртц (Гложек, 90), Гримальдо (Пуэрта, 90) – Адли (Хофманн, 82)

Бавария: Нойер – Упамекано (Киммих, 60), Дайер, Ким Мин Чжэ – Мазрауи, Павлович (Мюллер, 60), Горецка (Тель, 71), Боэ (Геррейру, 81) – Сане, Мусиала (Шупо-Мотинг, 81) – Кейн

Предупреждения: Тапсоба 64, Адли 77, Градецки 83 – Боэ 36, Горецка 62