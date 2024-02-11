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Маттеус: Леверкузен является фаворит в борьбе за титул
Похвалил Алонсо и раскритиковал Тухеля
Getty Images
Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус, поделился мнением о том, почему "Байер" может стать чемпионом Германии в этом сезоне:
"Хаби Алонсо держит команду под контролем. Если "Байер" продолжит так играть, они обязательно выиграют чемпионат Германии".
Также бывший игрок "Баварии" раскритиковал действия Томаса Тухеля:
"Томас Тухель был уверен в решениях, которые он принял перед игрой, но они не сработали. Мне кажется, в выборе состава были допущены ошибки. "Байер" продолжает играть в футбол на уровне своей собственной лиги, что не скажешь о "Баварии". Леверкузен является фаворитом в борьбе за титул".
Напомним, после вчерашнего поражения "Баварии", 3:0. "Байер" остается лидером Бундеслиги с 55 очками в активе, тем временем как "Бавария" занимает второе место, набрав 50 очков.
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