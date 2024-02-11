  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Маттеус: Леверкузен является фаворит в борьбе за титул
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маттеус: Леверкузен является фаворит в борьбе за титул

Германия
Обновлено

Похвалил Алонсо и раскритиковал Тухеля

Маттеус: Леверкузен является фаворит в борьбе за титул

Getty Images

Новина українською

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус, поделился мнением о том, почему "Байер" может стать чемпионом Германии в этом сезоне:

"Хаби Алонсо держит команду под контролем. Если "Байер" продолжит так играть, они обязательно выиграют чемпионат Германии".

Читайте такжеЛотар Маттеус считает, что Томас Тухель подрывает уверенность лидеров Баварии

Также бывший игрок "Баварии" раскритиковал действия Томаса Тухеля:

"Томас Тухель был уверен в решениях, которые он принял перед игрой, но они не сработали. Мне кажется, в выборе состава были допущены ошибки. "Байер" продолжает играть в футбол на уровне своей собственной лиги, что не скажешь о "Баварии". Леверкузен является фаворитом в борьбе за титул".

Напомним, после вчерашнего поражения "Баварии", 3:0. "Байер" остается лидером Бундеслиги с 55 очками в активе, тем временем как "Бавария" занимает второе место, набрав 50 очков.

По теме
yellow-arrow
Руководство Баварии сообщило, что не планирует увольнять Тухеля
yellow-arrow
Спортдир Байера: Хаби счастлив с командой, с которой работает
yellow-arrow
Тренер Баварии - о 3:0 с Байером: Я несу ответственность за поражение команды
Лотар Маттеус Бундеслига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости