Маттеус: Леверкузен является фаворит в борьбе за титул

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус, поделился мнением о том, почему "Байер" может стать чемпионом Германии в этом сезоне:

"Хаби Алонсо держит команду под контролем. Если "Байер" продолжит так играть, они обязательно выиграют чемпионат Германии".

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Также бывший игрок "Баварии" раскритиковал действия Томаса Тухеля:

"Томас Тухель был уверен в решениях, которые он принял перед игрой, но они не сработали. Мне кажется, в выборе состава были допущены ошибки. "Байер" продолжает играть в футбол на уровне своей собственной лиги, что не скажешь о "Баварии". Леверкузен является фаворитом в борьбе за титул".

Напомним, после вчерашнего поражения "Баварии", 3:0. "Байер" остается лидером Бундеслиги с 55 очками в активе, тем временем как "Бавария" занимает второе место, набрав 50 очков.