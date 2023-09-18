Лотар Маттеус считает, что Томас Тухель подрывает уверенность лидеров Баварии

Экс-игрок "Баварии" раскритиковал решение Тухеля заменить Йозуа Киммиха и Томаса Мюллера на 61-й минуте матча против "Байера" (2:2) в 4-м туре Бундеслиги и оставить в запасе Маттейса де Лигта, который вышел на поле лишь на 85-й минуте.

"[С Киммихом] считаются в команде, он больше всех взаимодействует с мячом. Он все делает с энтузиазмом и энергией. Киммиха не поддерживают, вокруг него ведется слишком много споров. Оба тренера [Томас Тухель и Ханс-Дитер Флик] не до конца доверяли ему, и это его беспокоит. Именно поэтому ему не хватает уверенности в собственной игре.

Есть игрок, который сейчас является капитаном, который не знал, что может сыграть только 60 минут. Это губительно для общей картины - есть помощники тренера и физиотерапевты, один из которых должен был сказать ему об этом. После заявлений Тухеля несколько недель назад о том, что Киммих не является опорником, это стало "вишенкой на торте" и лишило его авторитета в раздевалке.

У многих игроков забрали веру в себя. Такими заменами и решениями, как в матче с "Байером", Тухель также сыграл свою роль в том, что некоторые игроки из-за неуверенности больше не могут выступать как можно лучше", - сказал бывший игрок сборной Германии.