Голкипер Вольфсбура Коэн Кастельс может сменить клуб этим летом

"Севилья" и "Аль-Иттихад" заинтересованы в подписании голкипера "Вольфсбура" Коэна Кастельса.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 31-летним бельгийцем заинтересовались клубы из Испании и Саудовской Аравии. Отмечается, что в январе этого года предложение по трансферу отправил "Ноттингем Форест", но "Вольфсбург" отклонил его.

???????? Koen Casteels, one to watch in goalkeepers domino as Sevilla and Al Ettifaq are both showing interest in Belgian goalkeeper for next season.



Wolfsburg already rejected a proposal from Nottingham Forest in January. pic.twitter.com/VwcP5D9GLd