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Голкипер Вольфсбура Коэн Кастельс может сменить клуб этим летом
Предложения исходят с Испании и Саудовской Аравии
"Севилья" и "Аль-Иттихад" заинтересованы в подписании голкипера "Вольфсбура" Коэна Кастельса.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 31-летним бельгийцем заинтересовались клубы из Испании и Саудовской Аравии. Отмечается, что в январе этого года предложение по трансферу отправил "Ноттингем Форест", но "Вольфсбург" отклонил его.
???????? Koen Casteels, one to watch in goalkeepers domino as Sevilla and Al Ettifaq are both showing interest in Belgian goalkeeper for next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2024
Wolfsburg already rejected a proposal from Nottingham Forest in January. pic.twitter.com/VwcP5D9GLd
Напомним, за этот сезон голкипер отыграл 19 матчей, из которых 4 игры сыграл "на ноль". Контракт Кастельса действует до июня 2024 года.
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