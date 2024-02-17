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Голкипер Вольфсбура Коэн Кастельс может сменить клуб этим летом

Германия
Обновлено

Предложения исходят с Испании и Саудовской Аравии

Голкипер Вольфсбура Коэн Кастельс может сменить клуб этим летом

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"Севилья" и "Аль-Иттихад" заинтересованы в подписании голкипера "Вольфсбура" Коэна Кастельса.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 31-летним бельгийцем заинтересовались клубы из Испании и Саудовской Аравии. Отмечается, что в январе этого года предложение по трансферу отправил "Ноттингем Форест", но "Вольфсбург" отклонил его.

Напомним, за этот сезон голкипер отыграл 19 матчей, из которых 4 игры сыграл "на ноль". Контракт Кастельса действует до июня 2024 года.

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Коэн Кастельс
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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