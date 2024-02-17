  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Во второй Бундеслиге фаны сорвали матч с помощью машин с дымовыми баллончиками
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во второй Бундеслиге фаны сорвали матч с помощью машин с дымовыми баллончиками

Германия

Вышли на новый уровень протестов

Во второй Бундеслиге фаны сорвали матч с помощью машин с дымовыми баллончиками

Фото: Гамбург

Новина українською

В Германии продолжаются протесты болельщиков против соглашения Федерации о продаже 8-ми процентов на телетрансляции первой и второй Бундеслиг в обмен на инвестиционный капитал. Немецкие болельщики опасаются, что частные инвесторы могут негативно повлиять на чемпионаты.

Во время матча второй Бундеслиги "Ганза Росток" - "Гамбург" фаны начали бросать на поле теннисные мячи, шоколадные монеты и тому подобное. Но последняя их выходка удивляет. Каким-то образом им удалось запустить на поле машины на дистанционном управлении с баллончиками дыма. Стадион "Остзеештадион" охватил белый и синий дым.

Матч был на некоторое время приостановлен. Наконец, команды доиграли поединок. Он завершился со счетом 2:2.

По теме
yellow-arrow
Тухель - о критике в свой адрес: На меня это влияет не так сильно, как кажется
yellow-arrow
Промах Купидона. Что не так с союзом Тухеля и Баварии
yellow-arrow
Стали известны имена игроков Баварии, которые могут покинуть клуб из-за Тухеля
Вторая Бундеслига Ганза (Росток) Гамбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости