Во второй Бундеслиге фаны сорвали матч с помощью машин с дымовыми баллончиками

В Германии продолжаются протесты болельщиков против соглашения Федерации о продаже 8-ми процентов на телетрансляции первой и второй Бундеслиг в обмен на инвестиционный капитал. Немецкие болельщики опасаются, что частные инвесторы могут негативно повлиять на чемпионаты.

Во время матча второй Бундеслиги "Ганза Росток" - "Гамбург" фаны начали бросать на поле теннисные мячи, шоколадные монеты и тому подобное. Но последняя их выходка удивляет. Каким-то образом им удалось запустить на поле машины на дистанционном управлении с баллончиками дыма. Стадион "Остзеештадион" охватил белый и синий дым.

????????️ Lo último de las protestas en Alemania: ¡coches teledirigidos con botes de humo!https://t.co/muLleCrEbX — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) February 17, 2024

Матч был на некоторое время приостановлен. Наконец, команды доиграли поединок. Он завершился со счетом 2:2.