Бундеслига. Трудности Дортмунда и Штутгарта на выезде, чемпионы по нереализации из Майнца

Бундеслига, 22-й тур

Вольфсбург – Боруссия Д 1:1

Голы: Герхардт 63 – Фюллькруг 8

Вольфсбург: Кастельс, Лакруа, Йенц, Мэле, Арнольд, Сванберг (Герхардт, 46), Маер, Паредес, Баку, Беренс (Нмеча, 77), Винд (Сарр, 88)

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен, Ройс (Озджан, 79), Забитцер, Джан, Брандт, Санчо (Байно-Гиттенс, 79), Фюллькруг (Мукоко, 85)

Дармштадт – Штутгарт 1:2

Голы: Зайдель 90+2 – Гирасси 14, Дауд 90

Дармштадт: Шуэн, Бадер, Циммерманн, Кларер (Нюрнбергер, 46), Гьясула (Вильхельмссон, 86), Карич (Торзьелло, 74), Холанд, Мелем (Шнелльхардт, 86), Юстван, Польтер, Пфайффер (Зайдель, 74)

Штутгарт: Бредлов, Штенцель, Антон, Ито, Миттельштедт (Стергиу, 81), Каразор, Штиллер, Фюрих (Чжон Ву Ен, 72), Левелинг (Вагноман, 46), Гирасси (Мийо, 63), Ундав (Дауд, 81)

Удаление: Штенцель 45

Майнц – Аугсбург 1:0

Гол: ван дер Берг 43

Майнц: Центнер, Мвене, Ханче-Ольсен (Гилавоги, 78), ван дер Берг, Кор, Каси, Амири, Баррейро, Ли Чжэ Сон (Папела, 90), Груда (Нганкам, 83), Онисиво (Ажорк, 83)

Аугсбург: Дамен, Мбабу (Гумны, 74), Гауэлеу, Удуохай, Яго (Михель, 90), Энгельс (Майер, 88), Реджбечай (Педерсен, 74), Якич, Варгас, Демирович, Титц (Пеп Мас, 46)

Удаление: Педерсен 90

Хоффенхайм – Унион 0:1

Гол: Ааронсон 84

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек (Юрасек, 90), Кабак, Гриллич, Нсоки, Штах, Тохумджу (Сков, 46), Премель (Вегорст, 29), Крамарич, Бебу (Конте, 81), Байер

Унион: Реннов, Триммель (Юранович, 81), Фогт, Диогу Лейте, Дуки, Гозенс (Руссийон, 81), Хедира (Крал, 6), Тузар, Лаидуни (Ааронсон, 66), Фолланд, Холлербах (Вертессен, 66)

Удаления: Нсоки 45+3 – Фолланд 45+6

Проблески выздоровления продолжает демонстрировать атака "Боруссии". На фоне выносливых "волков" Дортмунд ещё несколько месяцев назад рисковал бы сходу ввязаться в бездумную и интенсивную рубку с непредсказуемыми последствиями. Сегодня же в их игре прослеживалась мысль: в билд-апе инвертации Матсена позволяли создать чёткую структуру, поключения Рюэрсона справа давали свободу Брандту, Санчо имел неплохие возможности для изоляций 1 в 1 на левом краю. Но пока это всё было сыро. И чаще работает на бумаге или в голове Нури Шахина, чем даёт плоды на футбольном поле.

Снова было множество трудностей в обороне. Потому по дортмундской привычке Грегор Кобель потащил пару сложных мячей от Беренса. Было пару глупых потерь при выходе из обороны. "Вольфсбург" пахал как проклятый, некоторые игроки ещё до перерыва отбегали по 6.5 км. После перерыва "волки" долго давили со стандартов, и их самоотдача таки дала плоды. Кобель взяв классный удар издали от Баку. Но кипер оказался отыгран, когда прыгнул за ударом Арнольда, прерванный защитой. Что позволило Герхардту ответить на ранний гол Фюллькруга, и свести битву к ничьей.

Невероятно повезло другому претенденту на топ-4. "Штутгарт" спокойно вёл после гола Гирасси в первом выходе в старте после КАН. Но удаление Штенцеля на ровном месте заставило "шваб" пережить все круги ада в выездной игре против худшей команды Бундеслиги. "Дармштадт" создал кучу моментов, но наконец забил уже тогда, когда соперник увеличил отрыв. Очень своевременно свой первый гол за "Штутгарт" провёл Дауд.

"Майнц" обстрелял все штанги и перекладины "Аугсбурга", Амири не реализовал пенальти, Ажорк снова тормозил у ворот в решающий момент. И наиграв на 3 ожидаемых гола с игры, "карнавальники" выиграли благодаря единственному голу со стандарта головой. Иначе они не умеют. Отмечаем успешный дебют Бо Хенриксена.

"Хоффенхайм" и "Унион" долго не могли создать ни один момент на двоих в первом тайме. Потому на второй вышли играть 10 на 10 – удаления заработали Нсоки и опытный Фолланд. Даже в таком сценарии берлинцы классно держали оборону, а под конец им повезло урвать все три очка благодаря успешному выпаду Ааронсона. Вторая победа 1:0 для "Униона". О вылете можно больше не беспокоится.