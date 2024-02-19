Один из ключевых игроков мюнхенской Баварии летом намерен покинуть клуб

Опорный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих планирует покинуть клуб этим летом.

По информации BILD, 29-летний немец говорит, что ему не хватает уважения и он не ладит с главным тренером клуба Томасом Тухелем.

Йозуа Киммих в этом сезоне Бундеслиги сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.