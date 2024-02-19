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Один из ключевых игроков мюнхенской Баварии летом намерен покинуть клуб

Германия

Йозуа Киммих может покинуть Баварию в конце этого сезона

Один из ключевых игроков мюнхенской Баварии летом намерен покинуть клуб

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Опорный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих планирует покинуть клуб этим летом.

По информации BILD, 29-летний немец говорит, что ему не хватает уважения и он не ладит с главным тренером клуба Томасом Тухелем.

Йозуа Киммих в этом сезоне Бундеслиги сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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