Защитник Байера намекнул, что хочет продолжить свою карьеру в Ливерпуле

Защитник "Байера" Джереми Фримпонг прокомментировал слухи о возможном переходе в "Ливерпуль".

"Ливерпуль"? Великий клуб со своей историей. Это было бы здорово. Но кто знает, что произойдет в будущем?"

Напомним, что у игрока действующий контракт с "Байером" до 2028 года.

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В текущем сезоне Фримпонг провел 28 матчей за "Байер", забил 9 голов и отдал 10 ассистов.