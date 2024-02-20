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Защитник Байера намекнул, что хочет продолжить свою карьеру в Ливерпуле
Игрок хочет попробовать свои силы в Премьер-Лиге
Фото: The Peoples Person
Защитник "Байера" Джереми Фримпонг прокомментировал слухи о возможном переходе в "Ливерпуль".
"Ливерпуль"? Великий клуб со своей историей. Это было бы здорово. Но кто знает, что произойдет в будущем?"
Напомним, что у игрока действующий контракт с "Байером" до 2028 года.
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В текущем сезоне Фримпонг провел 28 матчей за "Байер", забил 9 голов и отдал 10 ассистов.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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