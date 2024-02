Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Тухелю в Баварии

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо является фаворитом на освобождающуюся должность наставника "Баварии" по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг.

Напомним, несколькими часами ранее мюнхенский клуб официально подтвердил будущую отставку Томаса Тухеля.

Помимо "Баварии", пристальный интерес к кандидатуре Алонсо проявляет "Ливерпуль".

На данный момент "Байер" во главе с испанским специалистом лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая "Баварию" на 8 очков.

????????????X News Xabi #Alonso: The 42 y/o is now the absolute top candidate to replace Thomas #Tuchel at the end of the season ✔️



As exclusively revealed today: Tuchel will leave Bayern at the end of the season! @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/IASwyceR9x