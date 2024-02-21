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Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Тухелю в Баварии
Мюнхенцы хотят перехватить перспективного тренера у Ливерпуля
Фото: bayer04.de
Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо является фаворитом на освобождающуюся должность наставника "Баварии" по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг.
Напомним, несколькими часами ранее
Помимо "Баварии", пристальный интерес к кандидатуре Алонсо проявляет "Ливерпуль".
На данный момент "Байер" во главе с испанским специалистом лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая "Баварию" на 8 очков.
????????????X News Xabi #Alonso: The 42 y/o is now the absolute top candidate to replace Thomas #Tuchel at the end of the season ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 21, 2024
As exclusively revealed today: Tuchel will leave Bayern at the end of the season! @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/IASwyceR9x
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