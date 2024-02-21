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Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Тухелю в Баварии

Германия

Мюнхенцы хотят перехватить перспективного тренера у Ливерпуля

Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Тухелю в Баварии

Фото: bayer04.de

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Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо является фаворитом на освобождающуюся должность наставника "Баварии" по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг.

Напомним, несколькими часами ранее мюнхенский клуб официально подтвердил будущую отставку Томаса Тухеля.

Помимо "Баварии", пристальный интерес к кандидатуре Алонсо проявляет "Ливерпуль".

На данный момент "Байер" во главе с испанским специалистом лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая "Баварию" на 8 очков.

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Хаби Алонсо Томас Тухель
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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