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Бывший тренер Манчестер Юнайтед готов возглавить Баварию после ухода Тухеля
Сульшер готов возглавить немецкий клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мюнхенская "Бавария" прекращает сотрудничество с главным тренером команды Томасом Тухелем в июне этого года.
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер готов временно возглавить немецкий клуб после ухода Тухеля в конце этого сезона. Но пока детали не известны.
Напомним, Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, и за это время привел команду к победе в чемпионате Германии в сезоне-2023/24.
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Источник:Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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