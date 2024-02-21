Бывший тренер Манчестер Юнайтед готов возглавить Баварию после ухода Тухеля

Мюнхенская "Бавария" прекращает сотрудничество с главным тренером команды Томасом Тухелем в июне этого года.

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер готов временно возглавить немецкий клуб после ухода Тухеля в конце этого сезона. Но пока детали не известны.

Напомним, Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, и за это время привел команду к победе в чемпионате Германии в сезоне-2023/24.