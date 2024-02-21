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Бывший тренер Манчестер Юнайтед готов возглавить Баварию после ухода Тухеля

Германия

Сульшер готов возглавить немецкий клуб

Бывший тренер Манчестер Юнайтед готов возглавить Баварию после ухода Тухеля

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Мюнхенская "Бавария" прекращает сотрудничество с главным тренером команды Томасом Тухелем в июне этого года.

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер готов временно возглавить немецкий клуб после ухода Тухеля в конце этого сезона. Но пока детали не известны.

Напомним, Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, и за это время привел команду к победе в чемпионате Германии в сезоне-2023/24.

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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