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Маттеус: Тухель и Бавария не подходили друг другу с самого начала

Германия

Лотар Маттеус объяснил, почему тренер не добился успеха в клубе

Маттеус: Тухель и Бавария не подходили друг другу с самого начала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joachim Bywaletz/DeFodi Images

Новина українською

Лотар Маттеус объяснил, почему Томас Тухель не добился успеха с "Баварией".

"Я думаю, что обе стороны ошиблись, они не подходили друг другу с самого начала. Возникло недоразумение.

"Бавария" ожидала чего-то другого от Тухеля, а Тухель - от "Баварии". Поэтому я считаю, что решение расстаться по обоюдному согласию после этого сезона - это уже шаг в правильном направлении.

Многое просто не укладывалось в голове, не только оценки друг друга, но и, прежде всего, выступление команды на поле. Поэтому, на мой взгляд, конец сезона - удачное время для расставания.

Но если они продолжат проигрывать в следующих матчах, я не знаю, дотянет ли он до конца сезона. Я думаю, что теперь все прояснилось, и, возможно, это сделает мысли более свободными, чем в последние недели", - сказал бывший игрок "Баварии".

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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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