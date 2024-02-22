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Будущий тренер Баварии определит дальнейшую судьбу талантливого вингера команды

Германия
Обновлено

Судьбу Матиса Теля будет решать новый тренер Баварии

Будущий тренер Баварии определит дальнейшую судьбу талантливого вингера команды

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Будущий тренер мюнхенской "Баварии" определит судьбу молодого вингера Матиса Теля.

18-летний француз пока получает ограниченное количество игрового времени. Тель любит клуб и хочет остаться, но он не хочет сидеть на скамейке запасных.

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По информации Фабрицио Романо, если бы Томас Тухель остался главным тренером немецкого клуба в следующем сезоне, то вряд ли Матис получил долгожданные игровые минуты и в итоге покинул бы клуб.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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