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Будущий тренер Баварии определит дальнейшую судьбу талантливого вингера команды
Судьбу Матиса Теля будет решать новый тренер Баварии
Фото: twitter.com/FCBayern
Будущий тренер мюнхенской "Баварии" определит судьбу молодого вингера Матиса Теля.
18-летний француз пока получает ограниченное количество игрового времени. Тель любит клуб и хочет остаться, но он не хочет сидеть на скамейке запасных.
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По информации Фабрицио Романо, если бы Томас Тухель остался главным тренером немецкого клуба в следующем сезоне, то вряд ли Матис получил долгожданные игровые минуты и в итоге покинул бы клуб.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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