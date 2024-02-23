Потеря идентичности, конфликт с лидерами и блестящий Байер. Причины отставки Томаса Тухеля

Начало 2024 года взбудоражило европейский футбол сразу тремя тренерскими отставками в топ-клубах. Первым шокировал измотанный за 9 лет работы на "Энфилде" Юрген Клопп. Через несколько дней подключился Хави Эрнандес, заявивший, что эта кампания во главе "Барселоны" станет для него последней. Третьей жертвой вируса за месяц стал Томас Тухель, который "по обоюдному согласию сторон" закончит своё сотрудничество с "Баварией" уже ближайшим летом.

Три громкие отставки главнокомандующих объединяют схожий механизм – сохранение тренером должности до конца сезона. Но на этом сходство заканчивается. Клоппа проведут с почестями вне зависимости от исхода чемпионской гонки. Своё место в зале славы Мерсисайда немец получил ещё "при жизни", будучи действующим тренером "Ливерпуля".

Тренера Хави недооценили так же, как и Хави игрока в первую половину его карьеры футболиста. Каталонская публика всё ещё не готова смирится с новой реальностью, и потому прошлогоднее чемпионство воспринимает не как прыжок выше головы, а как данность. Нынешняя кампания, соответственно, объявлена провалом. О Тухеле же вообще вряд ли кто-то в Мюнхене вспомнит с теплом. За последнее десятилетие из всех боссов "рекордмайстра" только Нико Ковача "удостаивался" настолько нещадной критики.

В своём предыдущем тексте я предпринял попытку пролить свет на природу взаимоотношений Тухеля и "Баварии". Показать, что их союз вызывал вопросы с самого начала сотрудничества. И адресовал вопросы не только главному тренеру, но и руководству, решения которых во многом предопределили последние неудачи. На этот раз сосредоточимся исключительно на фигуре главного тренера. Рассмотрим условия, в которых он оказался, что ему удалось, а где он откровенно не оправдал ожиданий.

Начнём с условий работы, в которых оказался Тухель в своём первом полноценном сезоне у руля команды. Первые два месяца работы в прошлом кампании при этом вынесем за скобки – делать по них выводы затруднительно. После едва не упущенного чемпионского титула в руководстве начались перестановки, из-за которых трансферное окно было весьма хаотичным.

С одной стороны, добавили качества исполнителей – Харри Кейн восполнил нехватку топ-форварда, а Ким Мин Чжэ стал третьим топ-центрбеком в клубе. Но вот глубина состава серьёзно пострадала: одновременная продажа Павара и аренда Станишича обнажили брешь справа в обороне, которую пришлось затыкать переводом Лаймера на позицию. Также дыра образовалась в центре поле после продаж Гравенберха и Забитцера. Вынужденное использование Лаймера в защите также оставила Киммиха и Горецку с подменой в виде молодого таланта Павловича.

Короткая лавка повысила нагрузку на игроков, что в свою очередь привело к участившимся травмам: де Лигт пропустил два месяца, Лаймер пропустит столько же с травмой берцовой кости. Уже месяц играют без Комана, который вернётся в конце апреля. У Гнабри уже вторая тяжелая травма за сезон (3 месяца вне игры). Геррейру вылетал трижды, каждый раз на 3-6 недель. Мазрауи полтора месяца был в лазарете, а потом недолеченным улетел на КАН. Ким летал на Кубок Азии. Упамекано 5 недель не был доступен из-за травм, сейчас – отбывает дисквалификацию в Бундеслиге и ЛЧ.

Даже при такой кадровой ситуации Тухель долгое время выжимал мощный результат: его команда к пресловутому матчу в Леверкузене подходила с 6-м лучшим стартом в истории Бундеслиги. Команда была лучшей по забитым голам, ожидаемым голам, ожидаемым пропущенным, созданным и допущенным моментам со стандартов. С таким темпом набора очков (2.5 за игру) "Бавария" могла претендовать бы на чемпионство в абсолютно каждом сезоне Бундеслиги этого века. Но на этот раз они даже не были лидерами чемпионата.

Тут мы и подходим к главному "слону в комнате" – леверкузенскому "Байеру". Ни одному наставнику "рекордмайстра" в современной истории не противостоял конкурент такого уровня. Единственное исключение – чемпионская "Боруссия" Юргена Клоппа образца 2011/12 с двумя ничейными осечками во втором круге. Но тогда у Дортмунда был не лучший старт сезона, а итоговый показатель в 81 балл с большой долей вероятности будет побит бандой Хаби Алонсо. По иронии судьбы Тухелю во время работы в "Боруссии" противостояла сильнейшая "Бавария" на внутренней арене в истории, ведомая великим и ужасным Гвардиолой. А когда сам Томас оказался у руля немецкого гегемона и собрался брать один титул за другим, из ниоткуда явился "Байер", ведомый экс-подопечным Пепа.

В альтернативной реальности, где нет феномена в виде "Байера" Алонсо, Тухель спокойно ведёт "Баварию" к чемпионству. На затруднения его команды в позиционной атаке никто не обращает внимания, как и на эксцесс вроде выезда во Франкфурт или поражения от "Вердера". В то же время "рекордмайстер" спокойно готовится к плей-офф ЛЧ, где Тухель создаёт неприятности для "Манчестер Сити" и "Реала" в виде самой летальной контратакующей команды в Европе. А на осторожный стиль Тухеля обращают внимания только откровенные недоброжелатели вроде автора этих строк. Но всё оказалось иначе.

Первой и ключевой ошибкой Тухеля была мысль, что ему дадут перестроить "Баварию" под себя. ТТ десятки раз изящно адаптировался под своих соперников в важных матчах ЛЧ, АПЛ и Бундеслиги. Но вот под свою новую команду решил не подстраиваться. Требования подписать нового опорника были ошибкой во всех смыслах – Тухель не только подорвал отношения с лидером команды Йозуа Киммихом, но и публично признал, что не собирается ставить доминантный и агрессивный футбол. Футбол, ради которого топовые игроки обычно и выбирают Мюнхен своим местом работы.

Киммих из правой руки Юлиана Нагельсманна на поле и безусловного лидера превратился в тактически неугодного №6, которого Тухель не стеснялся снимать при первой возможности. Не поставил в старт на игру с "Байером" (к которой он восстанавливался в ускоренном режиме), заменил против "Бохума" на заключительные полчаса, когда нужен был камбек. Некогда лучшему опорнику мира на мяче запретили агрессивно пасовать без необходимости, чтобы не допускать лишних потерь. По тех же причинах предосторожности ещё один лидер раздевалки Горецка лишился лицензии на постоянные подключения вперёд.

Пока другая важная фигура Нойер пребывал на больничном, а Мюллер в основном смотрел футбол с лавки для запасных, Тухель не только лишился лидерских качеств на поле, но и остался без поддержки "главарей" в раздевалке. А в случае с Киммихом вообще возник прямой конфликт. И после приостановки Йозуа переговоров по новому контракту (текущий истекает в 2025-м) боссы клуба ожидаемо сделали выбор в пользу шестого номера.

Ещё одним упущением Тухеля стала слепая вера в связку Кейна и Сане. Дуэт разрывал всех на пространстве, но как только соперники стали садиться ниже и плотнее крыть этих двоих, "Бавария" стала безобидной. Отсюда первый с 1995-го года матч без созданных очевидных голевых моментов (против "Байера") и последующий позор против "Лацио". Альтернативных механизмом не строили, а позиционная атака с момента увольнения Нагельсманна медленно, но верно шла под откос.

Кроме Сане никто в ростере с момента смены тренера так и не прибавил. Но даже в случае с Лероем нельзя забывать о факторе Кейна, который автоматически усиляет всех инсайдов. А также Нагельсманне, при котором экс-вингер "Сити" превратился в гибрид десятки/вингера. В то же время Киммих и Горецка перестали казаться топ-футболистами. От Дэвиса, ещё одной звезды на коротком контракте, требовали более надёжной игры в обороне, а в атаке на его фланг часто ставили Сане, с которым они дублировали функции. В итоге канадец быстро погас.

История с де Лигтом вообще загадка. Из лучшего защитника команды при Нагельсманне самый перспективный ЦЗ Европы превратился в человека, проигрывающего конкуренцию Дайеру на ключевой матч сезона. Бедолага сбежал в Мюнхен от Аллегри, где попал к ещё одному любителю стерильного футбола. По-своему стабильно при Тухеле выступал только Упамекано. В большинстве матчей Дайо был стабильно лучшим ЦЗ команды в этом сезоне. И стабильно привозил во всех ответственным поединках, в двух последних матчах выйдя на норму 1 привоз + 1 удаление в среднем за игру.

После провала в Леверкузене "Бавария" окончательно потеряла уверенность в себе и в правильности выбранного тренером пути. Иронично, что после этого фиаско команда действительно стала играть намного осторожнее, хотя ни игра с "Лацио", ни тем более с безумным "Бохумом" этого не требовала. Как не требовал и Тухель, который снова в бешенстве орал у бровки, на этот раз призывая подопечных смелее идти в атаку.

Но к тому моменту идентичность команды уже так сильно размыло, что к заводским настройкам возвращаться было поздно. Эту задачу попробует решить следующий тренер "Баварии", который должен прийти летом. А до тех пор команде придётся жить с Тухелем. Какие бы не были у игроков отношения с менеджером, сейчас их цель – спасти свою задницу. Ведь в "Баварии" с отсутствием титулов так просто не примиряются. И вместе с Тухелем на выход могут справедливо отправиться и некоторые игроки.