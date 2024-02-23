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Бавария нашла нового защитника на случай, если Альфонсо Дэвис покинет клуб

Германия

Тео Эрнандес может присоединиться к немецкому клубу

Бавария нашла нового защитника на случай, если Альфонсо Дэвис покинет клуб

Twitter Lega Serie A

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Неопределенное будущее Альфонсо Дэвиса заставляет "Баварию" задуматься о покупке нового защитника.

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, немецкий клуб заинтересовался 26-летним Тео Эрнандесом из "Милана". Он является лучшим вариантом для "Баварии" на позицию левого защитника.

У Тео заканчивается контракт с "Миланом" в июне 2026 году.

Эрнандес в нынешнем сезоне Серии А провел 22 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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