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Хитрый мяч Джаки и грубая ошибка кипера. Байер - Майнц 2:1. Обзор матча и видео голов

Германия

Видеообзор очередной победы Леверкузена

Хитрый мяч Джаки и грубая ошибка кипера. Байер - Майнц 2:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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“Байер” Леверкузен увеличил отрыв от “Баварии” уже до 11 очков. Матч против “Майнца” был для команды Хаби Алонсо непростым, но благодаря хитрому шедевру Джаки, и ошибки кипера “Майнца” при ударе Андриха, Леверкузен смог выиграть и продлить свою удивительную серию.

Бундеслига, 23-й тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” – “Майнц” 2:1

Голы: Джака 3, Андрих 68 – Кор 7

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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