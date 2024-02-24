Хитрый мяч Джаки и грубая ошибка кипера. Байер - Майнц 2:1. Обзор матча и видео голов

“Байер” Леверкузен увеличил отрыв от “Баварии” уже до 11 очков. Матч против “Майнца” был для команды Хаби Алонсо непростым, но благодаря хитрому шедевру Джаки, и ошибки кипера “Майнца” при ударе Андриха, Леверкузен смог выиграть и продлить свою удивительную серию.

Бундеслига, 23-й тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” – “Майнц” 2:1

Голы: Джака 3, Андрих 68 – Кор 7