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Марко Ройс может перебраться в МЛС либо вернуться в Боруссию Мёнхенгладбах
Эпоха Ройса в Дортмунде может завершиться этим летом
Reis
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может покинуть команду в качестве свободного агента по окончанию нынешнего сезона. Об этом информирует журналист Footmercato Санти Ауна.
Отмечается, что основными претендентами на 34-летнего немца в летнее трансферное окно являются некоторые клубы МЛС и мёнхенгладбахская "Боруссия", в составе которой хавбек выступал с 2009 по 2012 годы.
В текущем сезоне на счету Ройса 8 забитых мячей и 5 результативных передачах за 28 матчей в составе "шмелей" во всех турнирах.
????????⚫️???????? #Bundesliga |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 26, 2024
???? Marco Reus could leave Borussia Dortmund as a free agent at the end of his contract in the summer of 2024
✅️ Borussia Mönchengladbach and some clubs in MLS are inquiring to sign him as free
W @FT_Redaktionhttps://t.co/RQNYgKEY12 pic.twitter.com/CDcor7CzMU
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