Марко Ройс может перебраться в МЛС либо вернуться в Боруссию Мёнхенгладбах

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может покинуть команду в качестве свободного агента по окончанию нынешнего сезона. Об этом информирует журналист Footmercato Санти Ауна.

Отмечается, что основными претендентами на 34-летнего немца в летнее трансферное окно являются некоторые клубы МЛС и мёнхенгладбахская "Боруссия", в составе которой хавбек выступал с 2009 по 2012 годы.

В текущем сезоне на счету Ройса 8 забитых мячей и 5 результативных передачах за 28 матчей в составе "шмелей" во всех турнирах.