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Бавария хочет сохранить талантливого вингера в своей команде

Германия

Немецкий клуб не хочет отпускать 18-летнего игрока

Бавария хочет сохранить талантливого вингера в своей команде

Фото: twitter.com/FCBayern

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Мюнхенская "Бавария" стремится сохранить талантливого вингера Матиса Теля.

По информации Фабрицио Романо, агент молодого игрока Камара встречался с директором немецкого клуба Фройндом. Переговоры прошли очень позитивно. Кроме того, "Бавария" подтвердила свои намерения оставить Матиса и привлечь его к своему будущему проекту.

Тель присоединился к немецкому клубу из "Ренна" в 2022 году. 18-летний француз в этом сезоне Бундеслиги сыграл 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Матис Тель
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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