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Бавария хочет сохранить талантливого вингера в своей команде
Немецкий клуб не хочет отпускать 18-летнего игрока
Фото: twitter.com/FCBayern
Мюнхенская "Бавария" стремится сохранить талантливого вингера Матиса Теля.
По информации Фабрицио Романо, агент молодого игрока Камара встречался с директором немецкого клуба Фройндом. Переговоры прошли очень позитивно. Кроме того, "Бавария" подтвердила свои намерения оставить Матиса и привлечь его к своему будущему проекту.
Тель присоединился к немецкому клубу из "Ренна" в 2022 году. 18-летний француз в этом сезоне Бундеслиги сыграл 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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