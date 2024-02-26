Бавария хочет сохранить талантливого вингера в своей команде

Мюнхенская "Бавария" стремится сохранить талантливого вингера Матиса Теля.

По информации Фабрицио Романо, агент молодого игрока Камара встречался с директором немецкого клуба Фройндом. Переговоры прошли очень позитивно. Кроме того, "Бавария" подтвердила свои намерения оставить Матиса и привлечь его к своему будущему проекту.

Тель присоединился к немецкому клубу из "Ренна" в 2022 году. 18-летний француз в этом сезоне Бундеслиги сыграл 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.