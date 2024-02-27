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Новый директор Баварии рассказал о неудачной попытке сотрудничать с Хаби Алонсо

Германия

Макс Эберль рассказал о тренере Байера

Новый директор Баварии рассказал о неудачной попытке сотрудничать с Хаби Алонсо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль поделился историей о том, как он пытался подписать Хаби Алонсо.

"Я хотел сотрудничать с Алонсо, когда работал в "Боруссии Менхенгладбах", это было три года назад... Но он сказал мне: "Извини, но нет, спасибо, еще слишком рано. Мне нужно больше опыта".

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"Это было впечатляюще со стороны Хаби, но... никаких комментариев относительно текущей ситуации", - добавил Макс.

Действующий контракт Эберля с "Баварией" рассчитан до середины 2025 года.

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Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо Макс Эберль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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