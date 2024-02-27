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Новый директор Баварии рассказал о неудачной попытке сотрудничать с Хаби Алонсо
Макс Эберль рассказал о тренере Байера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль поделился историей о том, как он пытался подписать Хаби Алонсо.
"Я хотел сотрудничать с Алонсо, когда работал в "Боруссии Менхенгладбах", это было три года назад... Но он сказал мне: "Извини, но нет, спасибо, еще слишком рано. Мне нужно больше опыта".
"Это было впечатляюще со стороны Хаби, но... никаких комментариев относительно текущей ситуации", - добавил Макс.
Действующий контракт Эберля с "Баварией" рассчитан до середины 2025 года.
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