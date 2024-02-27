Новый директор Баварии рассказал о неудачной попытке сотрудничать с Хаби Алонсо

Новый спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль поделился историей о том, как он пытался подписать Хаби Алонсо.

"Я хотел сотрудничать с Алонсо, когда работал в "Боруссии Менхенгладбах", это было три года назад... Но он сказал мне: "Извини, но нет, спасибо, еще слишком рано. Мне нужно больше опыта".