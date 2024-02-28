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Новый директор Баварии: Мы хотим иметь игроков, которые лучше всего подходят для клуба
Макс Эберль рассказал об игроках немецкого клуба
Фото: ФК Боруссия / Автор неизвестен
Новый спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль рассказал о собственном видении будущего клуба.
"Мы хотим привлечь некоторых звезд, но также будем находить способы способствовать развитию нынешних игроков команды".
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"Мы хотим иметь футболистов, которые лучше всего подходят для "Баварии", - добавил Макс.
Действующий контракт Эберля с "Баварией" рассчитан до середины 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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