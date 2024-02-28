Новый директор Баварии: Мы хотим иметь игроков, которые лучше всего подходят для клуба

Новый спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль рассказал о собственном видении будущего клуба.

"Мы хотим привлечь некоторых звезд, но также будем находить способы способствовать развитию нынешних игроков команды".

"Мы хотим иметь футболистов, которые лучше всего подходят для "Баварии", - добавил Макс.

Действующий контракт Эберля с "Баварией" рассчитан до середины 2025 года.