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Новый директор Баварии: Мы хотим иметь игроков, которые лучше всего подходят для клуба

Германия

Макс Эберль рассказал об игроках немецкого клуба

Новый директор Баварии: Мы хотим иметь игроков, которые лучше всего подходят для клуба

Фото: ФК Боруссия / Автор неизвестен

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Новый спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль рассказал о собственном видении будущего клуба.

"Мы хотим привлечь некоторых звезд, но также будем находить способы способствовать развитию нынешних игроков команды".

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"Мы хотим иметь футболистов, которые лучше всего подходят для "Баварии", - добавил Макс.

Действующий контракт Эберля с "Баварией" рассчитан до середины 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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