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Директор Байера высказался о будущем Хаби Алонсо

Германия

Симон Рольфес не верит, что Алонсо покинет клуб

Директор Байера высказался о будущем Хаби Алонсо

Фото: Squawka / Автор – неизвестен

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Директор "Байера" Симон Рольфес высказался о слухах относительно будущего главного тренера команды Хаби Алонсо.

"Я все еще спокоен и оптимистичен. Хаби точно здесь чувствует себя комфортно. Что, если бы он попросился уйти? В мире существует много условных способов, но не все из них воплощаются в реальность".

Сейчас "Байер" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги и имеет 61 балл.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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