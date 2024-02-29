Директор Байера высказался о будущем Хаби Алонсо

Директор "Байера" Симон Рольфес высказался о слухах относительно будущего главного тренера команды Хаби Алонсо.

"Я все еще спокоен и оптимистичен. Хаби точно здесь чувствует себя комфортно. Что, если бы он попросился уйти? В мире существует много условных способов, но не все из них воплощаются в реальность".