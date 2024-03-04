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Спортдиректор Баварии: Клуб не может постоянно подписывать суперзвезд
Макс Эберль вспомнил о трансфере Кейна
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал трансферную политику клуба.
"Мы не можем постоянно подписывать суперзвезд. Харри Кейн доказал свою ценность для "Баварии", но мы не можем делать такие трансферы постоянно.
Мы хотим построить команду. И есть очень, очень хорошие игроки, которые, возможно, не стоят €80/100 млн".
Напомним, что Эберль недавно подписал контракт с "Баварией", соглашение рассчитано до середины 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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