Спортдиректор Баварии: Клуб не может постоянно подписывать суперзвезд

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал трансферную политику клуба.

"Мы не можем постоянно подписывать суперзвезд. Харри Кейн доказал свою ценность для "Баварии", но мы не можем делать такие трансферы постоянно.

Мы хотим построить команду. И есть очень, очень хорошие игроки, которые, возможно, не стоят €80/100 млн".