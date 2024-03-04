Тухель похвалил Кейна за его поведение и преданность делу

Томас Тухель, главный тренер "Баварии", накануне матча Лиги чемпионов рассказал о нападающем Харри Кейне.

"Не нужно говорить ему дополнительную мотивацию. Нет никаких сомнений в том, как он ведет себя. Он имеет большое влияние на команду, на каждого игрока. Кейн не очень откровенный, но он очень целеустремленный. Работать с ним - удовольствие, это подарок быть его тренером. Он будет играть завтра. Мы можем положиться на него на 100%".