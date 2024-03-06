  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Мюллер: ЛЧ должна стать приоритетом для Баварии, вряд ли Неверкузен упустит чемпионство
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер: ЛЧ должна стать приоритетом для Баварии, вряд ли Неверкузен упустит чемпионство

Германия

Опытный нападающий подшутил о конкурентах Баварии в Бундеслиге

Мюллер: ЛЧ должна стать приоритетом для Баварии, вряд ли Неверкузен упустит чемпионство

UEFA

Новина українською

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал об изменении приоритетов команды на текущий сезон.

"Лига чемпионов теперь должна стать для нас главным соревнованием. Мы всё ещё хотим остаться в гонке за Бундеслигу. Не похоже, что Неверкузен (леверкузенский "Байер" - прим.) отдаст первое место, но какие-то очки ещё можно отыграть. Давайте посмотрим, как в итоге сложится ситуация", - цитирует Мюллера журналист Керри Хау.

Напомним, "Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев римский "Лацио" со счётом 3:1 по сумме двух матчей.

По теме
yellow-arrow
Легенда Реала может заменить Алонсо в Байере
yellow-arrow
Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
yellow-arrow
Директор Баварии рассказал, покинет ли Тухель клуб в случае поражения от Лацио
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Бундеслига Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости