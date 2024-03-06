Мюллер: ЛЧ должна стать приоритетом для Баварии, вряд ли Неверкузен упустит чемпионство

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал об изменении приоритетов команды на текущий сезон.

"Лига чемпионов теперь должна стать для нас главным соревнованием. Мы всё ещё хотим остаться в гонке за Бундеслигу. Не похоже, что Неверкузен (леверкузенский "Байер" - прим.) отдаст первое место, но какие-то очки ещё можно отыграть. Давайте посмотрим, как в итоге сложится ситуация", - цитирует Мюллера журналист Керри Хау.