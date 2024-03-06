Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мюллер: ЛЧ должна стать приоритетом для Баварии, вряд ли Неверкузен упустит чемпионство
Опытный нападающий подшутил о конкурентах Баварии в Бундеслиге
UEFA
Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал об изменении приоритетов команды на текущий сезон.
"Лига чемпионов теперь должна стать для нас главным соревнованием. Мы всё ещё хотим остаться в гонке за Бундеслигу. Не похоже, что Неверкузен (леверкузенский "Байер" - прим.) отдаст первое место, но какие-то очки ещё можно отыграть. Давайте посмотрим, как в итоге сложится ситуация", - цитирует Мюллера журналист Керри Хау.
Напомним, "Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев римский "Лацио" со счётом 3:1 по сумме двух матчей.
Популярное сейчас
- Полесье за 1,2 млн долларов согласовало трансфер форварда из Венесуэлы
- Легенда Манчестер Юнайтед назвал тройку лучших форвардов современности
- Главарь террористов "ДНР" Пушилин в очередной раз размечтался о "настоящем Шахтере" на Донбасс Арене
- Румменигге: Байер, наверное, возьмёт Бундеслигу. Все в Германии сейчас это празднуют
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО