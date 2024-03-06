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Легенда Реала может заменить Алонсо в Байере
Леверкузенцы не прочь заполучить на тренерский мостик ещё одного экс-игрока Реала
Mundo Deportivo
Бывший нападающий "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес может возглавить "Байер", сообщает Bild.
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По данным источника, руководство леверкузенского клуба составило шорт-лист кандидатов, которые лучше всего подходят на роль нового тренера команды. Список возглавил Рауль. При этом подчеркивается, что Хаби Алонсо останется в стане "фармацевтов" ёще на один сезон, несмотря на интерес со стороны таких грандов, как "Бавария" и "Ливерпуль".
В настоящее время Рауль тренирует филиал "королевского" клуба - Реал Мадрид Кастилью.
"Байер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в своём активе 64 очка после 24 сыгранных матчей.
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