Легенда Реала может заменить Алонсо в Байере

Бывший нападающий "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес может возглавить "Байер", сообщает Bild.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным источника, руководство леверкузенского клуба составило шорт-лист кандидатов, которые лучше всего подходят на роль нового тренера команды. Список возглавил Рауль. При этом подчеркивается, что Хаби Алонсо останется в стане "фармацевтов" ёще на один сезон, несмотря на интерес со стороны таких грандов, как "Бавария" и "Ливерпуль".

В настоящее время Рауль тренирует филиал "королевского" клуба - Реал Мадрид Кастилью.

"Байер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в своём активе 64 очка после 24 сыгранных матчей.