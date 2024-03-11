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Упамекано отреагировал на слухи о своём уходе из Баварии
Вокруг француза ходит немало слухов
Reuters
Центральный защитник "Баварии" Дайо Упамекано прокомментировал слухи о своём потенциальном уходе из мюнхенского клуба.
"Не планирую покидать "Баварию" летом. У меня контракт до 2026 года, я хорошо себя чувствую в клубе, хорошо лажу со своими товарищами по команде. Хочу остаться здесь и продолжать прогрессировать", - цитирует француза журналист Георг Хольцнер.
Напомним, Упамекано пополнил состав "красной машины" летом 2021 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 26 сыгранных матчей.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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