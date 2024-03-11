Упамекано отреагировал на слухи о своём уходе из Баварии

Центральный защитник "Баварии" Дайо Упамекано прокомментировал слухи о своём потенциальном уходе из мюнхенского клуба.

"Не планирую покидать "Баварию" летом. У меня контракт до 2026 года, я хорошо себя чувствую в клубе, хорошо лажу со своими товарищами по команде. Хочу остаться здесь и продолжать прогрессировать", - цитирует француза журналист Георг Хольцнер.