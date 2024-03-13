Кристоф Фройнд прокомментировал кампанию Баварии в Юношеской лиге УЕФА

Кристоф Фройнд, директор "Баварии", прокомментировал выступление команды в Юношеской лиге УЕФА.

"Мы впервые попали в четвертьфинал и провели хороший сезон. Мы были одной из самых молодых команд на соревнованиях, и у нас было несколько ребят, которые имеют большой потенциал.