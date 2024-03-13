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Кристоф Фройнд прокомментировал кампанию Баварии в Юношеской лиге УЕФА
Команда впервые попала в четвертьфинал (с)
Фото: The Volante
Кристоф Фройнд, директор "Баварии", прокомментировал выступление команды в Юношеской лиге УЕФА.
"Мы впервые попали в четвертьфинал и провели хороший сезон. Мы были одной из самых молодых команд на соревнованиях, и у нас было несколько ребят, которые имеют большой потенциал.
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Для нас сейчас речь идет о том, чтобы развивать и подталкивать игроков дальше, чтобы приблизить их к первой команде".
"Бавария U-19" проиграла "Олимпиакосу U-19" в четвертьфинале со счетом 1:3.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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