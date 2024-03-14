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Спортивный директор Баварии - о Горецке: Он будет бороться за свое место в составе сборной Германии

Германия

Макс Эберль верит в центрального полузащитника Баварии

Спортивный директор Баварии - о Горецке: Он будет бороться за свое место в составе сборной Германии

Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал ситуацию с Леоном Горецко, которого не вызвали в национальную команду.

"Это тяжелое решение для Леона, но мы позаботимся о нем. Он сейчас выступает очень хорошо, и все здесь знают, что он очень важный игрок.

В конце концов, не я решаю, кого вызывать, но я убежден, что Горецка будет побороться за свое место в составе сборной на чемпионате Европы. Нет никаких сомнений, что он обладает необходимыми для этого качествами".

Леон в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 8 ассистов.

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Бавария (Мюнхен) Леон Горецка Макс Эберль
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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