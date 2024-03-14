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Спортивный директор Баварии - о Горецке: Он будет бороться за свое место в составе сборной Германии
Макс Эберль верит в центрального полузащитника Баварии
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал ситуацию с Леоном Горецко, которого не вызвали в национальную команду.
"Это тяжелое решение для Леона, но мы позаботимся о нем. Он сейчас выступает очень хорошо, и все здесь знают, что он очень важный игрок.
В конце концов, не я решаю, кого вызывать, но я убежден, что Горецка будет побороться за свое место в составе сборной на чемпионате Европы. Нет никаких сомнений, что он обладает необходимыми для этого качествами".
Леон в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 8 ассистов.
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