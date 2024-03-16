Бундеслига. Сияние Мусиалы, рекордный гол Кейна и скорострельная серия Хака

Бундеслига. 26-й тур

Дармштадт, Белленфальтор

Дармштадт – Бавария 2:5

Голы: Скарке 28, Вильхельмссон 90+5 – Мусиала 36, 64, Кейн 45+1, Гнабри 74, Тель 90+3

Худшая команда Бундеслиги выдала безумный первый тайм против "Баварии". "Дармштадт" открыл счёт в матче с чемпионом после дерзкого прохода Хонзака сквозь Киммиха и Дайера, после чего вингер ассистировал лучшему голеадору команды Скарке. До этого тот же Дайер привёз момент на свои ворота в дебюте (Хонзак не смог пробить Нойера), а после англичанин позволил Вихельмссону выйти 1 на 1 с вратарём и выстрелить в перекладину.

Впрочем, на другой половине было ещё веселее, ведь там на дриблинге разрывал Мусиала, активничал старый новый правый фулбек Киммиха и традиционно конвертировал все в голы Кейн. Проход Мусилы в дебюте закончился опасным ударом Киммиха. Затем Джамал уже забил сам – Кейн такой крутой ассистент, что иногда отдаёт голевые неосознанно (неудачный приём превратился в пас). Наконец Кейн же замкнул навес Киммиха перед перерывом и вывел чемпионов вперёд, забив свой 31-й гол в кампании – рекорд для дебютного сезона в истории Бундеслиги.

Во втором тайме Мусиала сверкал так, что затмил всех, включая Харри и весь "Дармштадт". Удвоил перевес, единолично разобравшись со своей обороной соперника как во дворе. Сам сделал гол для Гнабри, ассистировав Сержу на очередной мяч с лавки. Едва не забил ещё один шедевр, тонко перекинув вратаря, но мяч приняла перекладина. В том же эпизоде случилась неприятность с Кейном, который получил небольшое повреждение, пытаясь добить мяч в пустые ворота. Напоследок в компенсированное время свой 10-й в Бунделиге провёл Матис Тель, а Вильхельмссон комичным образом провёл мяч престижа.

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Боруссия М 1:1

Гол: Динкчи 66 – Хак 9

В параллельных матчах Робин Хак, который летом стоил Гладбаху ровно в 100 раз меньше Кейна, забил свой 4-й гол за неделю. Робин оформил дубль в ворота "Кёльна" за 3 минуты поле выхода на замену, забил на 8-й минуте "Саарбрюкену" в Кубке посреди недели, а сегодня ему понадобилось 9 минут, чтобы открыть счёт на "Фойт Арене". Но во второй половине реактивный Динкчи сравнял, не позволив "Боруссии" обогнать "Хайденхайм". Впрочем, это не критично, ведь вылет ни одной из сторон всерьёз не грозит.

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Аугсбург 1:3

Голы: Виммер 9 – Майер 45+2, Якич 61, 79

Удаление: Виммер 45

А вот кто запросто может вылететь, если продолжит в том же духе, так это "Вольфсбург". "Волки" сегодня против "Аугсбурга" продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до 11 матчей, а серию поражений – до трёх подряд. Снова подвела дисциплина и команда доигрывала вдесятером, как и неделю назад против "Байера". Виммер неплохо начал, рано открыл счёт, имел шанс на дубль. Но в конце тайма ценой красной остановил опасную атаку сопернику. Самое смешное, что с этого штрафного Арне Майер сумел сравнять. А после перерыва Якич принёс "Аугсбургу" очередную победу, оформив дубль.

Майнц, МЕВА Арена

Майнц – Бохум 2:0

Голы: Буркардт 45+3 (п), 71

А вот кто запросто может вылететь, если продолжит в том же духе, так это "Вольфсбург". "Волки" сегодня против "Аугсбурга" продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до 11 матчей, а серию поражений – до трёх подряд. Снова подвела дисциплина и команда доигрывала вдесятером, как и неделю назад против "Байера". Виммер неплохо начал, рано открыл счёт, имел шанс на дубль. Но в конце тайма ценой красной остановил опасную атаку сопернику. Самое смешное, что с этого штрафного Арне Майер сумел сравнять. А после перерыва Якич принёс "Аугсбургу" очередную победу, оформив дубль.

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Вердер 2:1

Голы: Вертессен 50, Ааронсон 52 – Вайзер 63