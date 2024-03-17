Вольфсбург назначил нового главного тренера

"Вольфсбург" официально сообщил о подписании соглашения с новым главным тренером. Им стал 56-летний специалист Ральф Хазенхюттль. Последний раз австриец тренировал "Саутгемптон" (2018-2022 годы).

Клуб отмечает, что с Хазенхюттлем заключен "долгосрочный контракт". Официальное представление состоится в понедельник, 18-го марта во время пресс-конфренции со спортивным директором Себастьяном Шиндзелором.

Herzlich willkommen, Ralph Hasenhüttl! ????



Der Österreicher übernimmt den Cheftrainer-Posten bei den Wölfen und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag.



ℹ️➡️ https://t.co/punnIVN6VK#VfLWolfsburg pic.twitter.com/umCxAglJ00 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 17, 2024

Сегодня, 17-го марта, "Вольфсбург" объявил об увольнении с этой должности Нико Ковача. Причина - неудовлетворительные результаты команды. Клуб не побеждает 11 матчей подряд, и занимает 14-е место в Бундеслиге.