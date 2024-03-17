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Вольфсбург назначил нового главного тренера

Германия

Он недавно тренировал Саутгемптон

Вольфсбург назначил нового главного тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Вольфсбург" официально сообщил о подписании соглашения с новым главным тренером. Им стал 56-летний специалист Ральф Хазенхюттль. Последний раз австриец тренировал "Саутгемптон" (2018-2022 годы).

Клуб отмечает, что с Хазенхюттлем заключен "долгосрочный контракт". Официальное представление состоится в понедельник, 18-го марта во время пресс-конфренции со спортивным директором Себастьяном Шиндзелором.

Сегодня, 17-го марта, "Вольфсбург" объявил об увольнении с этой должности Нико Ковача. Причина - неудовлетворительные результаты команды. Клуб не побеждает 11 матчей подряд, и занимает 14-е место в Бундеслиге.

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Вольфсбург Ральф Хазенхюттль
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Источник:
Вольфсбург
Опубликовал: Виктор Иванчук
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