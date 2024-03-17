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Вольфсбург назначил нового главного тренера
Он недавно тренировал Саутгемптон
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вольфсбург" официально сообщил о подписании соглашения с новым главным тренером. Им стал 56-летний специалист Ральф Хазенхюттль. Последний раз австриец тренировал "Саутгемптон" (2018-2022 годы).
Клуб отмечает, что с Хазенхюттлем заключен "долгосрочный контракт". Официальное представление состоится в понедельник, 18-го марта во время пресс-конфренции со спортивным директором Себастьяном Шиндзелором.
Herzlich willkommen, Ralph Hasenhüttl! ????— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 17, 2024
Der Österreicher übernimmt den Cheftrainer-Posten bei den Wölfen und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag.
ℹ️➡️ https://t.co/punnIVN6VK#VfLWolfsburg pic.twitter.com/umCxAglJ00
Сегодня, 17-го марта, "Вольфсбург" объявил об увольнении с этой должности Нико Ковача. Причина - неудовлетворительные результаты команды. Клуб не побеждает 11 матчей подряд, и занимает 14-е место в Бундеслиге.
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