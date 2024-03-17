Непобедимый Неверкузен. Фрайбург - Байер 2:3. Видеообзор матча

"Байер" остается единственным клубом которому удается держать нули в графе поражения. Сегодня подопечные Хаби Алонсо с минимальным преимуществом в гостях одолели "Фрайбург". Отрыв в 10 очков от "Баварии" и 8 поединков до завершения сезона. Удастся ли "неверкузенцам" изменить свое прозвище?

Бундеслига. 26-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург - Байер 2:3

Голы: Доан 10, Кайтель 79 - Вирц 2, Гложек 40, Шик 53