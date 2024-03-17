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Непобедимый Неверкузен. Фрайбург - Байер 2:3. Видеообзор матча
Фрайбург - Байер ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.03.2024 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" остается единственным клубом которому удается держать нули в графе поражения. Сегодня подопечные Хаби Алонсо с минимальным преимуществом в гостях одолели "Фрайбург". Отрыв в 10 очков от "Баварии" и 8 поединков до завершения сезона. Удастся ли "неверкузенцам" изменить свое прозвище?
Бундеслига. 26-й тур
Фрайбург, Европа Парк
Голы: Доан 10, Кайтель 79 - Вирц 2, Гложек 40, Шик 53
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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