Познавая Бундеслигу. 4 представителя немецкого "среднего класса" на вкус любого зрителя

Будем откровенны: Бундеслига – наиболее обделённый вниманием топ-чемпионат Европы. И причин для этому достаточно. Начиная от банального вопроса финансового ресурса, который не даёт возможности привлечения сильнейших игроков в сравнении с зажиточной АПЛ. Продолжая доминацией "Баварии", которой явно недоставало достойного конкурента.

В этом смысле немцы всерьёз проигрывают Ла Лиге, где есть два извечных игрока, противостояние которых обостряет политический подтекст. И даже обедневшую Серию А наш зритель, особенно старшего поколения, смотрит значительно чаще. Тут и дело привычки, ведь в нулевые Италия была футбольным центром Европы, и фактор Шевченко, приучивший смотреть Сериал с его яркими контрастами.

Но немцам есть что предложить. Зрелищность в смысле открытого футбола, который не испаряется даже в топ-матчах и даёт наибольшее количество голов в среднем за матч. Самая развитая культура боления, которая дарует невероятную атмосферу и полные стадионы даже на матчи Бундеслиги 2. И наконец грамотный менеджмент клубов, поддерживающий клубы на плаву даже после расставания с ключевыми игроками.

Всё это подарило нам сказку "Байера", интригующую чемпионскую гонку прошлого сезона и поздний расцвет Серу Гирасси. Но главная прелесть Бундеслиги – уровень конкуренции. Если вынести за скобки "Баварию", то это с запасом самая конкурентная лига Европы. Именно здесь по итогам 26-ти туров от 7-й позиции до 15-й – всего 10 пунктов. Есть предпосылки предполагать, что по уровню сопротивления немецкий "средний класс" уже обогнал Ла Лигу и Серию А. Но об этом как-нибудь в отдельном материале. На этот раз предлагаю воспеть середняков Бундеслиги, делающих этот чемпионат действительно особенным. И выделить четвёрку клубов, которые могут прийтись по вкусу самым разным болельщикам.

1. Педантичный Айнтрахт

Самый сильный клуб в нашем рейтинге. Минувшим летом недавний победитель Лиги Европы был дважды обезглавлен – лишился и главной звезды Рандаля Коло Муани, и творца последних успехов тренера Оливера Гласнера, который недавно устроился в АПЛ. Тем не менее, "орлы" продолжают держать высокую планку, являясь фаворитами на финиш шестыми, во много благодаря работе Дино Топмёллера и крутой селекционной работе. Это позиция обеспечит им как минимум Лигу конференций, а вероятнее даже ЛЕ, если "Байер" выиграет Кубок Германии.

Топмёллер в своём подходе напоминает ветерана-шахматиста. Без надобности не рискует, всё время пытается "перекатать" соперника на тонких нюансах, не нарушая при этом общего баланса. Отсюда же и типично шахматный высокий процент ничьих (10 в 26 турах). В работе Топмёллера видны его глубокие теоретические знания. В то же время бывшего ассистента Нагельсманна по Лейпцигу и "Баварии" выдаёт зацикленность на деталях. Опытный мастер знает, когда нужно писать широкими мазками. Работы тренера-дебютанта пока больше напоминают художника-пуантилиста – куча мелких точечных мазков и мало смелых самобытных решений.

Хотя некоторые интересные решения прослеживаются. Например, эксперимент с Марио Гётце в глубине полузащиты. Голденбой трансформировался в реджисту на немецкий манер – отвечает не сколько за контроль и построение атак, сколько за сохранения мяча за счёт элитной техники, принятие продвигающих передач и креатив. Такой себе мобильный центр обострения, компенсирующий осторожный стиль команды. Интригует вопрос интеграции Юго Экитике, который воплощает новый немецкий идеал форварда, – универсального, пластичного и тонкого в подыгрыше. Хотя новым Коло Муани пока легче назвать Мармуша – как и Рандаль достался свободным агентом, и уже забил 10 мячей в Бундеслиге. На другой половине тащит вратарь Кевин Трапп, предотвративший немало голов своей игрой на линии.

2. Традиционалисты Фрайбурга

"Фрайбург" – главный немецкий хранитель традиций. Долгих 12 лет командой руководит Кристиан Штрайх, принявший свой пост неделей позже Диего Симеоне в "Атлетико". Бывший футболист "Чёрного леса" принял молодёжную команду клуба в далёком 1995-м, с 2007-го совмещал успешную работу с юношами (с которой выиграл 4 трофея) вместе с должностью ассистента главного тренера. И с далёкого 2011-го года возглавляет первую команду, сохранив своё место даже после вылета из Бундеслиги по итогам кампании 2014/15.

Состав "Фрайбурга" – самый "верный" в Бундеслиге. В среднем именно в "Чёрном лесу" игроки задерживаются дольше всех. Капитан Кристиан Гюнтер выступает за первую команду с 2012-го, вечный опорник Николас Хефлер – с 2013-го, защитники Лукас Кюблер и Мануэль Гульде пришли ещё через пару лет. Умение Штрайха выращивать игроков превратило "Фрайбург" в команду с едва ли не наибольшим количеством выпускников в составе – в первой команде таких игроков целых 9. И было бы ещё больше, если бы в связи со строительством своего стадиона не пришлось продавать своих талантов: форварда Кевина Шаде (25 млн евро), Шлоттербека (20), голкипера Шволова (7). Их академию так высоко котируют в Европе, что например "Барса" летом урвала 16-летнего Ноа Дарвиша за 2,5 миллиона.

В противовес устойчивой модели управления на футбольном поле "Фрайбург" крайне изменчив. Штрайх построил едва ли не самую гибкую команду элиты: без проблем переходит с 4-ки защитников на тройку, игроки могут появляться сразу на нескольких позициях, а в зависимости от плана тренер может посадить в старт даже главных звёзд, и никто не поставит его решение под сомнение. Тактическая гибкость, игра на стандартах (включая ауты и удары от ворот), идеальный сплав опыта и молодости – вот поводы смотреть "Фрайбург". Впрочем, летом Штрайх покинет клуб, что стало шоком для местных болельщиков. В чём можно не сомневаться, так это в том, что следующий наставник получит не меньший кредит доверия.

3. Азартный Вердер

"Вердер" – стабильно самая весёлая команда второго немецкого эшелона. Сейчас "музыканты" переживают далеко не лучшие времена в сравнениями с успехами 20-летней давности, когда клуб из портового полумиллионника сенсационно брал чемпионский титул и 5 лет кряду финишировал в тройке лучших. Большой контраст с современными "музыкантами", которые три года назад играли во втором дивизионе. Но их игровой азарт никуда не подевался, хоть он и часто подставляет команду Оле Вернера.

Только в Бремене могли расцвести Никлас Фюллькруг и Марвин Дукш, не вписывающиеся в современный канон центрального нападающего – невероятно медленные и склонные к тонким неочевидным решениям. Тем не менее, один в начале четвёртого десятка стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и укатил в Дортмунд, второй продолжает тащить "Вердер" и недавно был удостоен дебютного вызова в сборную Германии. Прямые наследники Миро Клозе, который тоже был весьма своеобразным форвардом, но именно в Бремене показывал свой наиболее эффективный футбол в карьере.

Та же история с энергичным и остроумным латералем Митчеллом Вайзером, давно известным Германии талантом, который наконец обрёл себя ближе к 30, оставив позади неудачи в "Баварии" и "Байере". Игроков таланта Месута Озила или Диего Рибаса на "Везерштадион" больше нет, но даже традиционные лесорубы центра поля в "Вердере" отдают изяществом – просто посмотрите на то, как обращается с мячом Леонардо Битенкурт или какие решения принимает Романо Шмидт. Неудивительно, что с таким подбором игроков "Вердер" часто увлекается атакой во вред результатам, но на радость зрителям.

4. Безбашенный Бохум

Если "Вердер" можно назвать азартным и порой излишне авантюрным, то "Бохум" – воплощение полного безрассудства. На Северном Рейне есть немало безбашенных команд, включая обе "Боруссии", но хозяева "Рурштадиона" выделяются даже на их фоне. Конечно же, отчаянностью, а не классом. Прозвище Die Unbeugsamen описывает их идеально. "Бохум" не только "несгибаемый" в плане характера команды, но и в плане своего отношения к футболу – они будут играть в своём стиле камикадзе при любых обстоятельствах.

Даже если это будет означать пропускать от "Баварии" по 7 мячей трижды за два года. Но больше всего расскажет о "Бохуме" выигранная встреча с "Баварией" (такое тоже случается раз в пару лет) месячной давности. "Бохум" играл в численном большинстве, вёл в счёте, но на последних минутах регулярно пропускал атаки "Баварии" 4 в 3 или 3 в 2. Почему? Просто парни Томаса Леча бежали за очередным голом, регулярно забывая про оборону. А сам Леч перевернул ту игру благодаря тактической детали в перерыве – послал своего крайнего центрбека прессинговать фулбека Геррейру, выдвигаясь едва ли не на позицию правого вингера. High Risk, High Reward.

"Бохум" имеет самый смелый прессинг в чемпионате. Так как они не давит никто: первые по интенсивности (PPDA 11.1), вторые после "Баварии" по количеству высоких возвратов (241). Но есть у этого подхода и обратная сторона. Если соперник находит пути взлома прессинга, "Бохуму" конец. Каждая ошибки может привести к пропущенному, а когда ошибки накапливаются – случаются эти болезненные 0:7. Но "несгибаемые" не меняют подхода и остаются собой.