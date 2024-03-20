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Мусиала отреагировал на похвалу Тони Крооса
Очень приятно, когда он меня хвалит (с)
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Полузащитник Джамал Мусиала отреагировал на комплименты со стороны игрока сборной Германии Тони Крооса.
"Тони - удивительный игрок. Даже на тренировках видно, насколько он спокоен. На протяжении многих лет я наблюдал за его игрой, он является фантастическим игроком и может очень помочь нам. Я очень уважаю его - очень приятно, когда он меня хвалит".
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Джамал в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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