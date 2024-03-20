Мусиала отреагировал на похвалу Тони Крооса

Полузащитник Джамал Мусиала отреагировал на комплименты со стороны игрока сборной Германии Тони Крооса.

"Тони - удивительный игрок. Даже на тренировках видно, насколько он спокоен. На протяжении многих лет я наблюдал за его игрой, он является фантастическим игроком и может очень помочь нам. Я очень уважаю его - очень приятно, когда он меня хвалит".