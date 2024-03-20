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Бавария стремится продлить контракт с Мусиалой: Это имеет решающее значение
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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что клуб стремится продлить контракт с 21-летним полузащитником Джамалем Мусиалой.
"Продление соглашения с Джамалем - это большая цель для клуба, она имеет решающее значение. У нас не может быть другого варианта.
Мы хотим, чтобы у нас были молодые топ-игроки, такие как он. Но также нам нужны и опытные футболисты".
У полузащитника контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Джамал в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов.
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