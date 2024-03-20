Бавария стремится продлить контракт с Мусиалой: Это имеет решающее значение

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что клуб стремится продлить контракт с 21-летним полузащитником Джамалем Мусиалой.

"Продление соглашения с Джамалем - это большая цель для клуба, она имеет решающее значение. У нас не может быть другого варианта.

Мы хотим, чтобы у нас были молодые топ-игроки, такие как он. Но также нам нужны и опытные футболисты".