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Бавария раздумывает над возвращением Зиркзе
Об этом сообщает Kicker
Мюнхенская "Бавария" позволила нападающему Джошуа Зиркзе перейти в "Болонью" в 2022 году примерно за восемь миллионов евро. 22-летний игрок делает там себе имя (11 голов и 6 голевых передач в 30 матчах за красно-синих в этом сезоне).
Сейчас игрок находится на радаре таких крупных клубов как туринский "Ювентус" и "Наполи". Бавария имеет право выкупа Зиркзе - вероятно, с правом первоочередного выкупа по отношению к другим клубам, - именно поэтому обсуждается возвращение голландца.
Добавим, что за немецкую команду футболист ранее сыграл 17 поединков и отметился 4 голами и 1 ассистом. По данным transfermakt, трансферная стоимость игрока составляет 40 млн евро.
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