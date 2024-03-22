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Гюндоган - о Мусиале и Виртце: Они в отличной форме
Илкай высказался о молодых игроках, которые вызваны в сборную Германии
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Илкай Гюндоган, полузащитник сборной Германии, высказался о двух молодых талантах команды: Джамале Мусиале и Флориане Виртце.
"Джамал и Фло в отличной форме. Я хочу поддержать их, обеспечив необходимый баланс, чтобы они могли показать свою магию. Это хорошо работало на тренировках".
На что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил.
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"Это очень скромно. Ты тоже можешь показать немного магии".
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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