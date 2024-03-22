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Один из лидеров мюнхенской Баварии прокомментировал свое будущее в клубе
Я спокоен (с)
Фото: dfb.de
Полузащитника "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал свое будущее в мюнхенском клубе.
"У меня еще больше года до конца контракта, поэтому я спокоен насчет этого. Очень интересно и важно знать, кто будет новым тренером.
Мой приоритет сейчас - сделать сезон максимально позитивным".
Йозуа в этом сезоне Бундеслиги сыграл 20 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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