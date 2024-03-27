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Де Лигт рассказал о своем будущем в мюнхенской Баварии

Германия

Игрок планирует остаться

Де Лигт рассказал о своем будущем в мюнхенской Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Баварии" Маттейс де Лигт опроверг слухи о возможном трансфере. Игрок заявил, что планирует остаться в мюнхенском клубе

"Я не думаю о трансфере, я счастлив в "Баварии". Этот клуб и болельщики всегда дарили мне много любви, я здесь чувствую себя хорошо".

У де Лигта с немецким клубом контракт рассчитан до июня 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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