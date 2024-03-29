Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Терзич - о Кейне: Он будет в центре внимания благодаря креативности и скорости
Наставник Боруссии Дортмунд высказался об игроке Баварии
Getty Images / Global Images Ukraine
Эдин Терзич, главный тренер "Боруссии" Дортмунд, поделился своими мыслями о нападающем "Баварии" Харри Кейне.
"У него исключительные цифры. Мы знаем о его качествах, и мы увидели это в прошлом матче. Он не будет один на поле, но он будет в центре внимания благодаря креативности и скорости. Это то, на что мы должны обратить свое внимание".
Напомним, что поединок "Бавария" - "Боруссия Д" состоится 30 марта. Начало - в 19:30 по киевскому времени.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеБавария хочет подписать игрока Эвертона
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
- "Были весомые причины". Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного
- Мобилизация 500 тысяч человек? Сырский оценил реальные потребности ВСУ
- Бавария хочет подписать игрока Эвертона
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн