Терзич - о Кейне: Он будет в центре внимания благодаря креативности и скорости

Эдин Терзич, главный тренер "Боруссии" Дортмунд, поделился своими мыслями о нападающем "Баварии" Харри Кейне.

"У него исключительные цифры. Мы знаем о его качествах, и мы увидели это в прошлом матче. Он не будет один на поле, но он будет в центре внимания благодаря креативности и скорости. Это то, на что мы должны обратить свое внимание".