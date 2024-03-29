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Терзич - о Кейне: Он будет в центре внимания благодаря креативности и скорости

Германия
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Наставник Боруссии Дортмунд высказался об игроке Баварии

Терзич - о Кейне: Он будет в центре внимания благодаря креативности и скорости

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эдин Терзич, главный тренер "Боруссии" Дортмунд, поделился своими мыслями о нападающем "Баварии" Харри Кейне.

"У него исключительные цифры. Мы знаем о его качествах, и мы увидели это в прошлом матче. Он не будет один на поле, но он будет в центре внимания благодаря креативности и скорости. Это то, на что мы должны обратить свое внимание".

Напомним, что поединок "Бавария" - "Боруссия Д" состоится 30 марта. Начало - в 19:30 по киевскому времени.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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